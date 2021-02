Bolidul de lux al Andei Adam, avariat în parcare. Artista vrea răzbunare: „Lucrurile nu rămân așa”

Deși pare greu de crezut, un bolid de lux poate da serioase bătăi de cap, mai ales dacă adori să defilezi cu el pe străzile din București. Nu de alta, dar o clipă de neatenție e mai mult decât suficientă pentru un șofer invidios care ar face orice să-ți avarieze bijuteria pe patru roți.

A simțit-o pe propria piele Anda Adam, în această dimineață, când s-a oprit preț de câteva minute, la un bancomat din Capitală. Întâmplarea a fost povestită chiar de ea, printr-un mesaj publicat cu foarte puțin timp în urmă, pe rețelele de socializare.

„O să-mi răpesc din timpul meu, o să merg la Poliție, o să fac o reclamație și voi încerca să obținem imaginile de pe camerele din zonă”, a transmis îndrăgita artistă, jurându-i răzbunare celui care a îndrăznit să-i spargă parbrizul.

Bolidul de lux al Andei Adam a fost avariat în parcare

„M-am oprit la o bancă, pe un trotuar, unde deasupra sunt apartamente, așa e zona acolo. Am intrat la bancomat, am scos niște bani.

Am stat maxim un minut și jumătate și când am ieșit am găsit chestia asta. Cineva de la balcon probabil mi-a aruncat ceva pe parbriz în acest un minut jumătate când eu am intrat în bancă.

Mă gândesc ce fel de om poate să facă așa ceva. Ideea e că o să-mi răpesc din timpul meu, o să merg la Poliție, o să fac o reclamație și voi încerca să obținem imaginile de pe camerele din zonă.

Să vedem dacă într-adevăr a fost cineva care mi-a aruncat ceva pe parbriz cât am intrat în bancă 1 minut și jumătate, pentru că mi se pare că lucrurile nu trebuie să rămână chiar așa totuși”, a scris Anda Adam pe contul său de Instagram.

Ce carieră ar fi urmat dacă n-ar fi avut succes în muzică

Într-un interviu acordat recent, îndrăgita artistă a dezvăluit că muzica a fost, încă din copilărie, cel mai arzător vis al său. Dacă nu se îndeplinea, avea, însă, planul B foarte bine pus la punct, datorită pasiunii sale nestăvilite pentru… tehnologie.

„Nu m-aș reorienta, sub nicio formă, dacă aș fi acum la 18 ani. Dacă nu aș fi avut talentul de la Dumnezeu, probabil a fi lucrat în IT, ceea ce am studiat în liceu.

Este un capitol din viața mea care mă fascinează, îmi place mult tot ceea ce ține de tehnologie. Cred că, dacă nu eram cântăreață, eram hacker (râde)”, spunea Anda Adam.