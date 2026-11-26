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Brighton este surpriza sezonului din Premier League, acolo unde este pe locul 2 după 11 etape. este neînvinsă în Conference League, acolo unde vor întâlni Universitatea Craiova, joi, de la ora 19:45. FANATIK a fost în şi vă prezintă maşinile conduse de jucătorii lui Brighton.

Salariul mediu la Brighton e de 50.000 de lire sterline pe săptămână

Media salarială a jucătorilor lui Hurzeler este de 50.000 de lire sterline pe săptămână, mult sub granzii din Premier League. Cele mai mari lefuri ajung la 100.000 de lire sterline pe săptămână, cum au Luka Vuskovic, Ferdi Kadıoğlu sau Pascal Gross.

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Brighton este un model de succes din punct de vedere financiar. Clubul plăteşte pe salarii mai puţin de jumătate din cât încasează doar din drepturile TV, aproximativ 160.000.000 de lire sterline pe an. Şi nici jucătorii nu recurg la prea multe extravaganţe.

Porsche 911 Turbo, cea mai scumpă maşină a fotbaliştilor lui Hurzeler

Reporterii FANATIK au vizitat baza SF de antrenament de la Brighton şi vă prezintă maşinile conduse de vedetele din Premier League. La fel ca şi echipa, jucătorii recurg rareori la extravaganţe, cea mai scumpă maşină din „parc” fiind un Porsche 911 Turbo, cu preţ de până la 270.000 de euro, adică salariul pe câteva luni.

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Majoritatea maşinilor conduse de jucătorii lui Brighton costă în jurul sumei de 100.000 de euro. În galeria foto puteţi vedea imagini cu bolizii conduşi de fotbaliştii care au ajuns pe locul secund în Premier League. Iată câteva modele conduse

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Tesla Model 3 (versiunea Dual Motor – Long Range / Performance) — 57.000 €

Mercedes-AMG GLC 43 / GLC 63 S E Performance – 125.000 €

Porsche Cayenne Coupé — 145.000 €

Ford Kuga — 45.000 €

Porsche 911 Turbo / Turbo S (generația 992) — 260.000 €

Mercedes-Benz GLE — 115.000 €

Volkswagen Tiguan — 50.000 €

Mercedes-AMG GLC / CLE — 110.000 €

Range Rover Sport — 130.000 €

Range Rover Sport / Velar — 120.000 €

Tesla Model 3 / Model Y — 55.000 €

Mercedes-Benz Clasa G (G-Class) — 220.000 €

Land Rover Defender — 115.000 €

Porsche 911 Turbo S (992) — 270.000 €

Porsche Taycan — 160.000 €

Mercedes-Benz CLE Coupé — 85.000 €

Mercedes-Benz CLE Coupé — 85.000 €

Land Rover Defender 90 — 105.000 €

Mercedes-Benz GLE Coupé — 125.000 €

Brighton, succes financiar!

Nivelul salarial de la Brighton ajunge la 90 de milioane de lire sterline pe an, clubul fiind cunoscut pentru una dintre cele mai echilibrate grile salariale din Premier League. Chiar bugetul salarial plasează echipa „pescăruşilor” în a doua jumătate din Premier League, iată că în acest sezon echipa are şanse mari să acceseze un loc de Champions League.

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Clubul este Anglia este celebru pentru modul în care operează pe piaţa transferurilor. Brighton a vândut în această vară jucători de 190 de milioane de euro şi a cumpărat de 180 de milioane. În ultimele sezoane, Brighton a făcut profituri fabuloase din mercato, între 50 şi 100 de milioane de euro.