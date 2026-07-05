Bolnav de cancer, vedeta Top Gear, Jeremy Clarkson, a semnat un contract neașteptat în Formula 1

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Britanicul Jeremy Clarkson (66 de ani), care a devenit faimos la scară largă prin emisiunea auto „Top Gear”, nu se lasă intimidat de boală. Diagnosticat recent cu cancer, celebrul prezentator își continuă viața și tocmai ce a semnat un contract important cu o echipă din Formula 1.

Jeremy Clarkson a semnat un contract în Formula 1

La mijlocul lunii iunie din acest an, Legenda TV din domeniul auto aflat de acest diagnostic recent, în luna mai, în urma efectuării unei biopsii după ce s-a simțit tot mai rău în ultima perioadă.

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Se pare că nici măcar boala nu îl poate ține departe pe Jeremy Clarkson de sporturile cu mașini. Mai exact, el a semnat un contract cu o echipă de Formula 1 chiar înaintea

Jeremy Clarkson, parteneriat cu Alpine

Bine cunoscut ca fiind un fan al F1 și văzut frecvent la weekendurile de mare premiu, Clarkson a insinuat după etapa de la Barcelona că i-ar plăcea ca marca sa de alcool, Hawkstone, să fie sponsorul unei echipe de Formula 1, așa cum se întâmplă deja în cazul parteneriatului Ferrari cu Peroni Nastro Azzurro 0.0%.

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Drept consecință, el a anunțat un parteneriat special pentru Marele Premiu al Marii Britanii din acest weekend , cu echipa Alpine, cu sediul în Enstone. Decizia nu este una întâmplătoare, întrucât baza acestora se află la 9,6 kilometri de ferma Diddly Squat a lui Clarkson, locul de desfășurare a programului Clarkson’s Farm.

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Record istoric la Silverstone

Lewis Hamilton, cel care deține deja recordul pentru cele mai multe victorii pe un singur circuit din Formula 1, cu 9 victorii la Silverstone, în țara natală (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 și 2024), Mai exact, dacă ar fi reușit să se impună și în ediția 2026 a Marelui Premiu din Marea Britanie, Lewis Hamilton ar fi devenit primul pilot din istoria Formula 1 care reușește să câștige 10 curse pe un singur traseu. El s-a clasat pe locul 3, după George Russel și câștigătorul Charles Leclerc.