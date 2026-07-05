Bolnav de cancer, vedeta Top Gear, Jeremy Clarkson, a semnat un contract neașteptat în Formula 1

Britanicul Jeremy Clarkson (66 de ani), care a devenit faimos la scară largă prin emisiunea auto „Top Gear”, nu se lasă intimidat de boală. Diagnosticat recent cu cancer, celebrul prezentator își continuă viața și tocmai ce a semnat un contract important cu o echipă din Formula 1.
La mijlocul lunii iunie din acest an, Jeremy Clarkson își șoca fanii cu anunțul faptului că are cancer la prostată. Legenda TV din domeniul auto aflat de acest diagnostic recent, în luna mai, în urma efectuării unei biopsii după ce s-a simțit tot mai rău în ultima perioadă.
Se pare că nici măcar boala nu îl poate ține departe pe Jeremy Clarkson de sporturile cu mașini. Mai exact, el a semnat un contract cu o echipă de Formula 1 chiar înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii, disputat în acest weekend la Silverstone și câștigat de Charles Leclerc.
Bine cunoscut ca fiind un fan al F1 și văzut frecvent la weekendurile de mare premiu, Clarkson a insinuat după etapa de la Barcelona că i-ar plăcea ca marca sa de alcool, Hawkstone, să fie sponsorul unei echipe de Formula 1, așa cum se întâmplă deja în cazul parteneriatului Ferrari cu Peroni Nastro Azzurro 0.0%.
Drept consecință, el a anunțat un parteneriat special pentru Marele Premiu al Marii Britanii din acest weekend , cu echipa Alpine, cu sediul în Enstone. Decizia nu este una întâmplătoare, întrucât baza acestora se află la 9,6 kilometri de ferma Diddly Squat a lui Clarkson, locul de desfășurare a programului Clarkson’s Farm.
Lewis Hamilton, cel care deține deja recordul pentru cele mai multe victorii pe un singur circuit din Formula 1, cu 9 victorii la Silverstone, în țara natală (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 și 2024), putea bifa un alt record. Mai exact, dacă ar fi reușit să se impună și în ediția 2026 a Marelui Premiu din Marea Britanie, Lewis Hamilton ar fi devenit primul pilot din istoria Formula 1 care reușește să câștige 10 curse pe un singur traseu. El s-a clasat pe locul 3, după George Russel și câștigătorul Charles Leclerc.