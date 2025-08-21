Bolnavii pot cere în continuare tratamente prin ordonanță prezidențială: decizie de ultim moment la Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat joi că renunță la prevederea prin care pacienții ar fi avut acces limitat la tratamente prin ordonanță președințială. Decizia vine după discuțiile avute cu reprezentanții pacienților și are ca scop menținerea unui echilibru între drepturile bolnavilor și responsabilitatea autorităților. Instituția transmite că soluția nu poate fi restrângerea accesului, ci reguli mai clare și corecte.

Ministerul Sănătății a făcut un pas în spate. Decizie importantă pentru bolnavii României

„În urma consultărilor directe cu asociațiile de pacienți și cu reprezentanți responsabili din justiție, am decis să retragem din proiectul de ordonanță prevederea care limita posibilitatea pacienților de a apela la procedura ordonanței prezidențiale pentru acces la medicamente. Pacienții nu trebuie să sufere din cauza imperfecțiunilor legislative sau a unor soluții incomplete. Obligația noastră, ca stat și ca minister, este să găsim mecanisme corecte, rapide și etice prin care , mai ales acolo unde nu există alternativă terapeutică”, a anunțat, joi, ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

Pentru a garanta că pacienții beneficiază de tratamente eficiente, ministerul va introduce un mecanism nou de monitorizare. Medicul prescriptor va fi obligat să urmărească evoluția pacientului, să evalueze beneficiile și să raporteze periodic rezultatele. În cazul în care tratamentul aduce un beneficiu suplimentar, va fi aplicat un sistem de partajare a costurilor între CNAS și compania farmaceutică.

Ce schimbări vor avea loc în sistemul de sănătate din România

Oficialii au subliniat că acest mecanism va ajuta fără ca sistemul să fie împovărat financiar. În același timp, autoritățile transmit că este nevoie de o colaborare mai strânsă între medici, companii și instituții, pentru ca deciziile să fie luate în interesul direct al pacienților. Până când experții din Ministerul Sănătății, Agenția Medicamentului și Casa de Asigurări vor găsi o soluție completă, prevederea contestată rămâne retrasă. Oficialii sunt de părere că încrederea publică și dialogul sunt mai importante decât aplicarea unor reguli incomplete.

„Ne asumăm deschis această decizie, pentru că dialogul și încrederea publică sunt mai importante decât impunerea unor soluții incomplete. România are nevoie de un sistem de sănătate în care pacienții să simtă protecție, nu constrângere, iar reformele pe care le construim trebuie să aibă la bază respectul față de oameni”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Monica Althamer, a atras atenția că pacienții din România se confruntă cu întârzieri uriașe în accesul la tratamente vitale. Ea a explicat că, deși există terapii noi și inovatoare, între momentul aprobării la nivel european și compensarea în România trec în medie 29 de luni, adică 887 de zile.

Ministerul Sănătății a vrut să retragă dreptul pacienților de a cere tratamente în instanță

În alte țări, situația este mult mai bună: pacienții din Germania primesc tratamentele în doar 37 de zile, iar în Serbia în 270 de zile. Althamer a subliniat că acest decalaj lasă mii de bolnavi fără șansa la tratamente moderne la timp. Ea a transmis că acum, Ministerul Sănătății nu doar că întârzie accesul la tratamente vitale, dar vrea să și taie dreptul de a lupta pentru ele.

„În lipsa unui sistem eficient, oamenii s-au dus, din disperare, în instanță. Au cerut să primească, în baza dreptului constituțional la viață, medicamente care să îi ajute să trăiască. Au apelat la ordonanța prezidențială, o procedură legală de urgență, prin care judecătorii au decis decontarea unor tratamente vitale. Au fost salvate vieți”, a atras atenția Monica Althamer.