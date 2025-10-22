„Bologna, îți mai amintești de el?”. Atacantul de la FCSB aflat în scandal cu suporterii, luat la ochi de italieni

ADVERTISEMENT

Denis Alibec (34 de ani) are zilele numărate la FCSB. Prestațiile slabe, dar și conflictul cu suporterii îl apropie pe atacant de o ruptură abruptă de campioana României. Totuși, Alibec e anunțat titular în partida cu Bologna, iar italienii nu l-au uitat.

Italienii și-au amintit de Denis Alibec înainte de FCSB – Bologna

FCSB primește vizita celor de la Bologna în etapa a 3-a din UEFA Europa League. Partida de pe Arena Națională este programată joi, 23 octombrie, de la ora 19:45. Înaintea acestui duel, campioana României e pe locul 24 în grupa principală, cu 3 puncte, în timp ce italienii ocupă poziția a 27-a, cu 1 punct.

ADVERTISEMENT

Denis Alibec e anunțat titular în partida cu gruparea de pe „Renato Dall’Ara”. care nu-a strălucit în al doilea său descălecat la FCSB. Singura reușită de până acum a lui Alibec e pasa de gol pe care i-a dat-o lui Miculescu în victoria cu Go Ahead Eagles.

Înainea partidei de pe Arena Națională, jurnaliștii italieni de la și-au amintit de Denis Alibec. Fotbalistul născut la Mangalia a jucat la Bologna în sezonul 2013-2014, când Inter Milano l-a împrumutat pe „Renato Dall’Ara”. Atunci, el a bifat doar 3 meciuri pentru echipa mare a Bolognei și a dat 1 assist.

ADVERTISEMENT

FCSB e Steaua pentru presa din Italia

Italienii amintesc de faptul că, la finalul acelei stagiuni, cu Alibec în lot, Bologna a retrogradat în Serie B. „Trecutul se întoarce să bată la ușile grupării Rossoblu. Joi seara, pe Arena Națională din București, Bologna o va vizita pe FCSB, cunoscută mai bine sub numele de Steaua București. La formația din capitala României joacă și un fost Rossoblu. De fapt, un meteorit Rossoblu, căci Denis Alibec a petrecut doar 6 luni la Bologna, la ultima retrogradare în Serie B”.

ADVERTISEMENT

Italienii au reamintit că Denis Alibec a venit ca o promisiune la Bologna, motiv pentru care a primit și numărul 11. „De fapt a fost doar un meteorit, care a jucat mai mult la Primavera decât la prima echipă. A prins doar 3 meciuri în echipa de atunci a lui Pioli, dintre care doar 1 în Serie A. El a jucat mai mult la Primavera, sub comanda lui Leonardo Colucci, cu 4 meciuri și 2 goluri”.

Denis Alibec, în conflict cu fanii FCSB

Italienii sunt uimiți de traiectoria pe care a luat-o cariera lui Denis Alibec, care, după despărțirea de Bologna, a mai schimbat 9 echipe. Jurnaliștii din Peninsulă menționează însă și de prima perioadă la FCSB a lui Denis Alibec (2017-2018), dar și de faptul că a atacantul a fost junior la clubul patronat de Gigi Becali, pe care ei îl numesc „Steaua”.

ADVERTISEMENT

Așadar, Denis Alibec are pe umeri o presiune uriașă pe umeri înaintea meciului cu Vicenzo Italiano. Fotbalistul în vârstă de 34 de ani are să le demonstreze ceva atât italienilor, cât și lui Gigi Becali, dar mai ales

„Dacă ai atitudinea asta cu suporterii și înjuri, nu-ți mai spun că s-au aflat și înjurăturile care le-a dat la vestiar. Ne-a înjurat numai de morți și de toate alea. Și e urât comportamentul ăsta și nu-l văd bine.

Nu l-a înjurat nimeni. Eu eram acolo. Toată lumea a zis ce joci după chestia cu rușine să vă fie. El a venit cu atitudine, ce vreți bă să fac eu în 7 minute, tot cu gesturile lui de dat din mână, după care el a vorbit, nu pot să vă spun ce a zis, că nu e normal să reproduc ce a zis el”, a spus Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.