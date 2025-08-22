News

Bolojan a anunțat câți bugetari vor fi concediați: „Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit din nou despre reducerile de personal care vor avea loc în primăriile din țară. Ce pregătește Guvernul României pentru bugetari.
Mădălina Cristea
22.08.2025 | 12:02
Bolojan a anuntat cati bugetari vor fi concediati Ca ne place ca nu ne place nu mai putem duce aceste cheltuieli
Ilie Bolojan a anunțat câți angajații ai statului vor fi dați afară: „Nu mai putem susține aceste cheltuieli”. Sursa foto: Colaj Fanatik, Hepta, Economedia.ro

Premierul României, Ilie Bolojan, a vorbit din nou despre reducerile de personal care vor avea loc în toate primăriile din țară. Instituțiile vor fi obligate să dea mai mulți angajați afară odată cu aplicarea noilor criterii legate de numărul de angajați raportat la populația fiecărei localități.

Câți bugetari își vor pierde locurile de muncă

Șeful Guvernului a explicat că aceste reduceri sunt necesare pentru ca banii colectați suplimentar de anul viitor să nu mai fie cheltuiți pe salarii, ci direcționați către investiții. Astfel, fondurile vor putea fi folosite în proiecte de dezvoltare pentru comunități. Ilie Bolojan a precizat că grilele actuale pentru calculul personalului vor fi ajustate și cel mai probabil reduse cu 20%. Potrivit premierului, administrația publică nu mai poate susține cheltuielile în același ritm ca până acum.

„Vor fi multe primării care își vor reduce numărul de angajați. Și atunci banii cetățenilor, care de anul viitor se vor încasa suplimentar, se vor duce nu către cheltuieli de personal, ci către proiecte de investiții. (…) Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus. Aceasta este o componentă importantă de partea de eficienţă a administraţiei”, declarat Ilie Bolojan, pentru Observator News.

De ce este necesară această măsură. Anunțul lui Ilie Bolojan

Premierul a mai explicat că doar prin eliminarea unui consilier din cabinetele primarilor, viceprimarilor și altor demnitari pot fi reduse circa 6.000 de posturi la nivel național. În contextul în care autoritățile caută tot felul de soluții pentru a reduce cheltuielile statului, șeful Executivului spune că această măsură ar aduce sume importante pentru buget.

Ilie Bolojan s-a dat exemplu pe sine, amintind cum a gestionat Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor. În acea perioadă, reducerea personalului a fost de aproximativ 30% la Primărie și de 50% la Consiliul Județean. El a subliniat că economiile obținute s-au văzut în investiții și în lucrurile realizate lunar pentru cetățeni. Bolojan a recunoscut, însă, că nu se pot da procente fixe, pentru că situațiile diferă de la o instituție la alta și trebuie analizate separat.

Nu este prima dată când premierul vorbește despre concedierile din instituțiile statului. Recent, șeful PNL a anunțat că reducerile din aparatul de stat vor începe chiar din toamna acestui an. Potrivit oficialului, procesul de reorganizare a ministerelor și instituțiilor publice va fi pus în aplicare imediat după finalul verii. Reducerile vor viza în special posturile considerate inutile, urmând ca 20% dintre locurile de muncă să fie tăiate în lunile următoare.

