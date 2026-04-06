Bolojan „execută” conducerea Oficiului pentru Spălarea Banilor. Șefii cu studii în securitate și numiți de PSD, demiși după un control-fulger

ADVERTISEMENT

Schimbare importantă făcută de premierul Ilie Bolojan în săptămâna în care DNA a găsit 500.000 euro, cash, în casa șefului RAR, nimeni altul decât fostul șef de cabinet al liderului PSD, Sorin Grindeanu. Începând de vineri, 03 aprilie, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) are o nouă conducere, după ce premierul i-a dat afară pe foștii șefi, oameni cu legături cu PSD, ambii cu studii la Academia SRI. Detaliile cheie din CV-urile noilor șefi.

Bolojan schimbă conducerea Oficiului pentru Spălarea Banilor

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, publicate vineri 03 aprilie 2024, premierul Ilie Bolojan a decis schimbarea conducerii Oficiului pentru Spălarea Banilor, fiind înlocuiți atât președintele cât și vicepreședintele instituției. Mai exact, fostul președinte Bogdan Stan a fost înlocuit cu Marian Pîrvu, iar vicepreședintele Constantin Ilie Aprodu a fost înlocuit de către Bogdan Paul Dobrin. Noii șefi au primit fiecare câte un mandat pe patru ani.

ADVERTISEMENT

Detaliul esențial din Hotărârea de Guvern indică că nu avem de a face cu o schimbare politică de rutină, ci de o demitere motivată de „nota Corpului de control al Ministerului Finanțelor privind acțiunea de control desfășurată la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor”.

Cu alte cuvinte, Corpul de control al Ministerului Finanțelor a făcut o inspecție la ONPCSB și a găsit ceva suficient de grav încât să justifice eliberarea din funcție înainte de expirarea mandatelor — atât a președintelui cât și a vicepreședintelui. Rezultatele unui astfel de control nu se transformă automat într-o HG de demitere dacă erau constate doar nereguli administrative minore.

ADVERTISEMENT

Indiferent de motivația premierului – fie că ea este una politică sau legitimă – cert este că oamenii puși în fruntea ONPCSB de către fostul premier PSD au fost îndepărtați din funcții cu un instrument administrativ, și nu printr-un simplu act politic.

ADVERTISEMENT

Foștii șefi, studii la Academia SRI și legături politice

Oficiul pentru Spălarea Banilor a fost condus, din 2022 și până la începutul anului trecut de către Adrian Cucu, numit acolo de ministrul PSD Adrian Câciu. Acesta a renunțat la funcție în ianuarie 2025, iar Tanczos Barna avea să-l numească la conducerea Oficiului pe Bogdan Stan. Practic, era o nouă numire la conducerea ONPCSB făcută de Guvernul Ciolacu.

ADVERTISEMENT

Bogdan Stan, a terminat liceul la Jean Monet, și și-a obținut licența în Drept la Niculae Titulescu în anul 2005. Doi ani mai târziu își începe cariera în cadrul Agenției Naționale de Integritate din poziția de consilier al președintelui instituției, vorbim practic de un tânăr absolvent de Drept. După șase luni în această poziție, acesta își continuă cariera în cadrul ANI din poziția de inspector de integritate (un an), apoi șef-serviciu (doi ani), director (doi ani) și, în sfârșit, vicepreședinte (aprilie 2012 – decembrie 2015).

În această perioadă, Bogdan Stan avea să-și definitiveze studiile cu un curs la Academia SRI (2010),

ADVERTISEMENT

Practic, cariera sa în cadrul ANI este legată de ascensiunea fostului președinte Horia Georgescu, cel care avea să părăsească instituția în anul 2015, în urma unui scandal de corupție, legat de dosarele ANRP. În urma unui concurs, , Bogdan Stan avea să fie numit președintele ANI, funcție în care avea să rămână până în 2020.

După 2020, potrivit informațiilor din declarația de avere depusă în 2025, odată cu numirea în fruntea ONPCSB, acesta fusese numit în Consiliile de Administrație a trei companii (minore) de stat, societăți care însă îi aduceau circa 75.000 lei. În plus, acesta era angajat , unde avea un salariu de peste 210.000 lei. Practic, acesta încasa aproape 300.000 lei, bani de la stat.

Legăturile sale cu PSD sunt însă ceva mai adânci. El este asociat în două firme din energie, Energy Sunland și Twoforsun Energy SRL, cu senatorul PSD Sorin Moise, fratele actualului președinte ANI, Florin Ionel Moise.

Fostul vicepreședinte al Oficiului pentru Spălarea Banilor, Constantin Ilie Aprodu, este fost ofițer activ în armata română, 1984-2003. După trecerea în rezervă urmează și le studiile de Securitate Națională la Academia SRI (2004). Încă din anul 2002 (!) ajunge secretar general în Ministerul Agriculturii și lector la Universitatea Artifex. Până la numirea sa în fruntea Oficiului pentru Spălarea Banilor îl găsim în funcții de conducere la Curtea de Conturi sau, din nou, Ministerul Agriculturii (2017-2019).

În acești ani, acesta fost atât în CA-urile Romsilva și Apele Române, dar și în Comitetul interministerial Eximbank, acolo unde a avut o remunerație de 218.000 lei pe an. Presa a scris despre Constantin Aprodu ca fiind un apropiat al fostului general Gabriel Oprea și al fostului ministru al agriculturii, Petre Daea. Vorbim deci de aceleași apropieri de PSD, mai ales că acesta avea să fie numit în conducerea ONPCSB de către Viorica Dăncilă, chiar în ultima zi de mandat în fruntea Guvernului (noiembrie 2019).

Cine sunt noii oameni puși de Bolojan la conducerea Oficiului

Marian Pîrvu este absolvent al Academiei de Poliție „A I Cuza” din București, unde a obținut licența în drept (2002) și ulterior o diplomă de master în Managementul activităților informative (2011). Acesta și-a completat studiile cu mai multe cursuri de specializare în domenii precum politicile anticorupție, planificarea strategică, procesele decizionale în administrația publică și expertiza în accesarea fondurilor europene.

Începând cu anul 2002, acesta a ocupat funcții de ofițer specialist în cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă și, ulterior, în Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Experiența sa managerială include perioade de detașare ca șef birou și director în structurile de integritate și anticorupție ale Ministerului Mediului (2015-2018), urmate de activitatea în Corpul de control al prim-ministrului, unde din aprilie 2021 a exercitat funcția de director adjunct în cadrul Direcției control.

Potrivit ultimei declarații de avere, din mai 2024, acesta avea un venit anual de peste 170.000 lei, solda de la DGA, plus salariul de la SGG, acolo unde era detașat în cadrul Corpului de control al premierului. Singurele bunuri declarate sunt un apartament de 57 mp, cumpărat în 2005, și un autoturism Honda, fabricat în 2019, Are datorii la bancă de puțin peste 30.000 euro, și nu a declarat depozite la bancă.

În ceea ce-l privește pe Bogdan Paul Dobrin, acesta vine la Oficiul pentru Spălarea Banilor de la ANAP (Agenția Națională pentru Achiziții Publice), unde a ocupat funcția de secretar general începând cu aprilie 2022. Economist format la ASE, cu aproape 20 de ani experiență în achiziții publice — a fost unul dintre arhitecții sistemului SEAP. Activitatea ANAP și ONPCSB se intersectează exact în zona contractelor publice supraevaluate.

Înainte de ANAP, acesta a fost în conducerea companiei municipale Managementul Transportului București, înființată de Gabriela Firea în anul 2017. Înainte de asta a ocupat o funcție de conducere în cadrul Primăriei Sectorului 4.