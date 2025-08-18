Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv

Ilie Bolojan a speriat populația, lăsând să se înțeleagă că plata pensiilor și salariilor e în real pericol din cauza situația financiare deosebit de grave din țara noastră. După ce aproape că a anunțat apocalipsa economică, Radu Burnete, consilierul președintelui Nicușor Dan, l-a contrazis pe premier, spunând că situația nu e chiar atât de dificilă și că România se poate autofinanța, că nu sunt probleme financiare atât de mari.

ADVERTISEMENT

Bolojan zice că suntem în prăpastie, dar Burnete îl contrazice: plata pensiilor, în pericol sau nu?

FANATIK l-a contactat pe analistul economic Adrian Negrescu pentru a lămuri declarațiile ușor bulversante ale celor doi reprezentanți ai puterii, nu de alta, însă foarte mulți români se întreabă în gura cui să se uite când vorbește despre portofelele lor: a lui Bolojan sau a lui Burnete?

Specialistul ne-a spus că adevărul e undeva la mijloc, dar oamenii nu trebuie să dispere, căci nu suntem în situația în care să nu poată fi asigurate pensiile și salariile, cu toate că în întregul aparat bugetar mai sunt bani doar până în septembrie. Cine ne poate salva?

ADVERTISEMENT

Înainte de a prezenta analiza făcută de Negrescu pentru FANATIK, oferim și declarațiile de la care am pornit clarificarea de care oamenii au nevoie într-un context în care suntem bombardați cu informații din stânga și dreapta, unele care, de cele mai multe ori, tind să se bată cap în cap.

Premierul și omul lui Nicușor Dan, declarații diferite despre situația financiară din România

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, datorită presiunilor financiar mari din această toamnă”, spunea Bolojan, recent,

ADVERTISEMENT

Tot la postul de știri a vorbit zilele trecute Radu Burnete, , care oferă o perspectivă diferită, în contradicție cu gravitatea din vocea lui Bolojan: „Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de ani nu putea fi vorba de asta”.

ADVERTISEMENT

Analistul economic Adrian Negrescu face lumină: „Nu vom ajunge în incapacitatea de a plăti pensii și salarii”

Așadar, cine spune adevărul dintre cei doi și ce ar trebui să înțeleagă românul de rând din toată povestea asta? Adrian Negrescu ne-a declarat că nu stăm prea bine cu banii, dar nici nu suntem în pragul incapacității de plată cum a subliniat prim-ministrul Bolojan.

„E greu să caracterizezi independent, în general, declarațiile politicienilor, dar din punctul meu de vedere în momentul de față, realitatea e undeva la mijloc: nici nu stăm bine cu banii, dar nici nu riscăm să intrăm în incapacitate de plată. Altfel spus, avem în momentul de față un buffer de 6 miliarde de euro la Ministerul Finanțelor, adică un fond de rezervă, un fel de pușculiță care ne permite să ne plătim datoriile dacă avem nevoie, mai avem încă 60 de miliarde de euro în rezerva Băncii Naționale și să nu uităm că facem parte din Uniunea Europeană.

Asta înseamnă că în cazul în care am avea probleme financiare grave de tot, probabil executivul de la Bruxelles, împreună cu băncile europene și chiar și cu Fondul Monetar Internațional ne-ar salva din punct de vedere financiar. Altfel spus, am avea o ultimă plasă de salvare, cea oferită de FMI, care are un contract de asistență financiară cu România. Nu am tras niciun ban, nu am avut nevoie de bani, dar nici nu vom ajunge în incapacitatea de a plăti pensii și salarii”, a declarat Adrian Negrescu, pentru FANATIK.

„Avem o plasă de salvare oferită de Fondul Monetar”

Un sâmbure de adevăr există în afirmațiile făcute de Ilie Bolojan, în sensul că banii din taxe și impozite sunt mai puțini față de așteptări, iar în aparatul de stat sunt niște blocaje legate de banii de salarii. Totuși, bugetarii își vor primi veniturile, căci sunt soluții să nu rămână neplătiți.

„E adevărat, într-adevăr că toate calculele legate de bugetul pe 2025 au fost niște exerciții științifico-fantastice. Noi am plecat de la premiza că anul acesta vom avea o creștere economică de 2,5%, că vom încasa cu vreo 20% mai mulți bani din economie, iar în momentul în care tragem linie după primele șase luni vedem că situația e gravă. Banii din taxe și impozite sunt mai puțini decât estimam, un lucru despre care știam că se va întâmpla, având în vedere dinamica economiei românești grav afectată de inflație, de scăderea creditării, de scăderea vânzărilor, o mare depreciere de cumpărare pe fondul inflației.

Situația bugetară, da, e gravă. Ne spunea domnul ministru Miruță că are bani pentru salarii abia până în luna septembrie. Asta e o chestie care se întâmplă la nivelul întregului aparat bugetar. Banii nu ajung, iar noi până la sfârșitul anului trebuie să mai împrumutăm încă 25 de miliarde de euro pentru a avea cu ce să plătim pensii, salarii și alte obligații financiare. Altfel spus, stăm foarte rău cu banii, dar în cel mai rău caz avem o plasă de salvare oferită mai ales de către Fondul Monetar”, a adăugat Negrescu, pentru FANATIK.

În final, FANATIK l-a întrebat pe analistul economic și cum va fi rezolvată colectarea TVA, având în vedere că , coroborat cu faptul că și cu vechiul TVA autoritățile s-au plâns că nu se adună suficient la stat.

Dilema colectării TVA după ce s-a mărit: „Oamenii oricum și-au redus cheltuielile”

„Cred că acest 2% în plus la TVA nu a dus la o foarte mare schimbare la nivelul comportamentului de plată al companiilor și persoanelor fizice, dar prețurile au crescut și continuă să crească. Să nu uităm și de eforturile ANAF de a aduce bani la buget. S-au făcut multe schimbări în ultima vreme, poate nu au ieșit în prim plan, dar există niște reorganizări la nivelul ANAF. e-factura, de exemplu, oferă ANAF toate informațiile despre dinamica banilor în economie, așa că premizele sunt pozitive.

Sper ca ministrul finanțelor, domnul Nazare, să fie mult mai implicat în zona asta de reducere a evaziunii fiscale decât au fost precedenții miniștri, care din punctul meu de vedere au falimentat statul prin măsurile absolut ineficiente pe care le-au luat. Cred că este pe drumul cel bun. Nu suntem atât de grav afectați pe inflație pe cât se estima de către politicieni. Oamenii oricum și-au redus cheltuielile, firmele s-au restructurat în marea lor majoritate, deci ne-am adaptat oarecum acestei noi realități economice. Sper să nu fie mai rău”, a încheiat Negrescu.