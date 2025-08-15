News

Bolojan, în Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare pentru România. Dacă nu continuăm, va fi foarte rău”

Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu pentru Bloomberg, că riscul ca România să intre în incapacitate de plată este mare
Raluca Alexe
15.08.2025 | 14:24
Bolojan in Bloomberg Riscul de incapacitate de plata este foarte mare pentru Romania Daca nu continuam va fi foarte rau
Ilie Bolojan a vorbit, pentru Bloomberg, despre riscul României de a intra în incapacitate de plată / sursa: Hepta

Primul ministru Ilie Bolojan a declarat pentru Bloomberg că, dacă nu se continuă cu măsurile de austeritate, riscul ca România să intre în incapacitate de plată este unul mare, iar în lipsa unei strategii viitorul arată rău după mulți ani de deficite și datorii.

Într-un interviu acordat Bloomberg, premierul Bolojan a afirmat că următoarele șase luni sunt cruciale pentru ca administrația să impună o serie de măsuri radicale de austeritate, în ciuda nemulțumirii arătate de popor și a tensiunilor dintre partidele ce formează coaliția de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari. Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a declarat el.

Bolojan, devenit simbol al austerității din România, a preluat Guvernul țării cu un deficit bugetar mare. În 2024, acesta ajunsese la peste 9% din PIB, aducând România la cel mai înalt nivel din Uniunea Europeană. În încercarea de a scădea deficitul la sub 6%, noul Executiv a impus o serie de măsuri dure de reduceri de cheltuieli și creșteri de taxe și impozite.

„Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă. Dacă primul set de măsuri fiscale nu este urmat de măsuri corective suplimentare, vom ajunge înapoi de unde am plecat”, a mai spus Bolojan.

Când va afla România dacă ajunge la „junk”

Prima etapă pe care Guvernul fostului primar al Oradei trebuie să o depășească este în octombrie, când Comisia Europeană va evalua planul României de reducere a deficitului bugetar.

Ilie Bolojan a spus că toate aceste măsuri sunt mai mult decât necesare pentru ca țara noastră să nu fie retrogradată la ratingul „junk”, adică nepotrivită pentru investiții. La finalul lui iulie, în timpul unei revizuiri neplanificate, S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut rating al țării noastre. Fitch Ratings ar putea evalua situația România în zilele de urmează, urmând ca Moody’s Ratings să o facă în septembrie.

