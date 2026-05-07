Boloni a dat verdictul imediat după anunțul despre promovarea Stelei: „M-am oprit și l-am felicitat”

ADVERTISEMENT

și este în continuare conectat la ceea ce se întâmplă la , iar anunțul făcut de Radu Miruță l-a făcut pe acesta să fie încântat despre viitorul grupării bucureștene.

Boloni, încântat de o posibilă promovare a Stelei în SuperLiga

După ani buni în care s-a chinuit în liga secundă, din cauză că nu are drept de promovare legal, clubul Steaua ar putea să revină în primul eșalon în viitorul apropiat, conform declarațiilor date de Radu Miruță, șeful de la MApN care s-a ocupat de această speță. Perspectiva promovării a adus o reacție pozitivă inclusiv din partea lui Ladislau Boloni, care salută acțiunile ministrului.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult pentru ceea ce am auzit. Chiar m-am oprit și l-am felicitat pe domnul ministru (n.r. Radu Miruță, ministrul Apărării). Eu simțeam determinarea, simțeam capacitatea de a analiza dificultățile, de a analiza problemele care au fost produse de alți oameni, cu mult timp înainte. Sper, din tot sufletul meu, că se va reuși (n.r. ca Steaua să promoveze în Liga 1).

Mă gândesc în primul rând la suporterii noștri, suporterii Stelei, care, din păcate, s-au rupt în două. Cum se va reuși să se reunească treaba aceasta, vom vedea. Eu îi doresc domnului ministru să ajungă la un bun sfârșit”, a spus Ladislau Boloni.

ADVERTISEMENT

Ce spune Ladislau Boloni despre instalarea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale

Dorit în trecut de Răzvan Burleanu pe banca echipei naționale, Ladislau Boloni a comentat numirea lui Gică Hagi pe poziția de selecționer. Acesta e de părere că este o decizie bună luată de oficialii de la FRF și că „Regele” este potrivit pentru acest rol.

ADVERTISEMENT

„Eu consider că a fost ceva normal ca Gică Hagi să revină la echipa națională. Am vorbit cu el înainte despre treaba aceasta, când deja se zvonea. E ceva ce și-a dorit. Sper că va reuși și sper că o să mă înțeleagă pentru că o să și critic ceva.

ADVERTISEMENT

Sunt total de acord cu Gică Hagi că trebuie să devină selecționer. Ce m-a surprins foarte mult, că un nume precum Victor Pițurcă nu a fost absolut deloc pronunțat de nimeni. Pițurcă, care cunoaște foarte bine fotbalul românesc și care a obținut, cred eu, cele mai multe calificări la diferite competiții internaționale cu echipa națională”, a mai spus Ladislau Boloni.