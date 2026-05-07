Sport

Boloni a dat verdictul imediat după anunțul despre promovarea Stelei: „M-am oprit și l-am felicitat”

Ladislau Boloni, prezent la evenimentul special organizat la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua, a avut o poziție clară după ultimele noutăți.
Bogdan Ciutacu
07.05.2026 | 21:17
Boloni a dat verdictul imediat dupa anuntul despre promovarea Stelei Mam oprit si lam felicitat
ULTIMA ORĂ
Boloni a vorbit despre situația Stelei. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni este una dintre legendele Stelei și este în continuare conectat la ceea ce se întâmplă la clubul din Ghencea, iar anunțul făcut de Radu Miruță l-a făcut pe acesta să fie încântat despre viitorul grupării bucureștene.

Boloni, încântat de o posibilă promovare a Stelei în SuperLiga

După ani buni în care s-a chinuit în liga secundă, din cauză că nu are drept de promovare legal, clubul Steaua ar putea să revină în primul eșalon în viitorul apropiat, conform declarațiilor date de Radu Miruță, șeful de la MApN care s-a ocupat de această speță. Perspectiva promovării a adus o reacție pozitivă inclusiv din partea lui Ladislau Boloni, care salută acțiunile ministrului.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult pentru ceea ce am auzit. Chiar m-am oprit și l-am felicitat pe domnul ministru (n.r. Radu Miruță, ministrul Apărării). Eu simțeam determinarea, simțeam capacitatea de a analiza dificultățile, de a analiza problemele care au fost produse de alți oameni, cu mult timp înainte. Sper, din tot sufletul meu, că se va reuși (n.r. ca Steaua să promoveze în Liga 1).

Mă gândesc în primul rând la suporterii noștri, suporterii Stelei, care, din păcate, s-au rupt în două. Cum se va reuși să se reunească treaba aceasta, vom vedea. Eu îi doresc domnului ministru să ajungă la un bun sfârșit”, a spus Ladislau Boloni.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Ce spune Ladislau Boloni despre instalarea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale

Dorit în trecut de Răzvan Burleanu pe banca echipei naționale, Ladislau Boloni a comentat numirea lui Gică Hagi pe poziția de selecționer. Acesta e de părere că este o decizie bună luată de oficialii de la FRF și că „Regele” este potrivit pentru acest rol.

ADVERTISEMENT
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a...
Digisport.ro
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”

„Eu consider că a fost ceva normal ca Gică Hagi să revină la echipa națională. Am vorbit cu el înainte despre treaba aceasta, când deja se zvonea. E ceva ce și-a dorit. Sper că va reuși și sper că o să mă înțeleagă pentru că o să și critic ceva.

ADVERTISEMENT

Sunt total de acord cu Gică Hagi că trebuie să devină selecționer. Ce m-a surprins foarte mult, că un nume precum Victor Pițurcă nu a fost absolut deloc pronunțat de nimeni. Pițurcă, care cunoaște foarte bine fotbalul românesc și care a obținut, cred eu, cele mai multe calificări la diferite competiții internaționale cu echipa națională”, a mai spus Ladislau Boloni.

UEFA Conference League, returul semifinalelor. Rațiu, titular în Strasbourg – Vallecano
Fanatik
UEFA Conference League, returul semifinalelor. Rațiu, titular în Strasbourg – Vallecano
Surpriză totală! Antrenorul din Superliga și-a îndeplinit obiectivul, dar ar putea să plece:...
Fanatik
Surpriză totală! Antrenorul din Superliga și-a îndeplinit obiectivul, dar ar putea să plece: „V-aș minți să vă spun că sunt fericit”
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii...
Fanatik
Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua,...
iamsport.ro
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua, la 40 de ani distanță de la câștigarea CCE: 'Toate cu o limită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!