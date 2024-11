Boloni, reacție sinceră despre Andrei Rațiu, Daniel Bîrligea și Radu Drăgușin: „Mi-a plăcut șmecheria lui!”

Ladislau Boloni și-a oferit mereu părerea despre fotbalul românesc, respectiv jucătorii români. Antrenorul a reacționat recent despre cei mai în vogă fotbaliști români în acest moment, având cuvinte de laudă la adresa lui Rațiu, Bîrligea și Drăgușin.

Andrei Rațiu, Daniel Bîrligea și Radu Drăgușin, analizați de Ladislau Boloni

Naționala României are în prezent mai mulți jucători interesanți, care s-au remarcat la echipele de club. Andrei Rațiu face minuni la Rayo Vallecano, Radu Drăgușin prestează și el „solid” la Tottenham, iar Daniel Bîrligea vrea să o ducă pe FCSB în primăvara europeană.

Experiența vastă a lui Ladislau Boloni, l-a făcut să emită păreri despre fiecare dintre cei 3 fotbaliști numiți. Tehnicianul a spus ce crede despre aceștia, subliniindu-le calitățile.

„Îl înțeleg foarte bine legat de decizia de a merge la Tottenham!”

(Despre Radu Drăgușin nr.) L-am văzut destul de puțin. Îl înțeleg foarte bine legat de decizia de a merge la Tottenham. Să sperăm însă că reușește să aducă mai multă prezență fizică, mai multă dominare în dueluri, cu precădere la sol.

„E un jucător care va progresa!”

(Despre Andrei Rațiu nr.) E un jucător care va progresa. Dar aceste discuții, că e monitorizat de clubul X, nu-mi spun absolut nimic. E normal ca Barcelona, Leverkusen sau oricare alt club să urmărească numeroși fotbaliști.

„Mi-a plăcut șmecheria lui!”

(Despre Daniel Bîrligea nr.) Mi-a plăcut șmecheria lui, în sens pozitiv. Șmecheria fotbalistică! O simți, o are! Vede jocul, am văzut mobilitatea lui, cum schimbă poziția, apare la 16 metri. Are curaj să ajungă în zona fierbinte a terenului, de unde se marchează golurile.

E un jucător interesant. Nu știu cum stă cu viteza, dar a fost unul dintre remarcații mei. Eu cred că ar putea să facă față și peste hotare, dar pentru asta trebuie să cunoști fotbalistul mai bine decât îl știu eu pe Bîrligea”, a spus Ladislau Boloni pentru

Daniel Bîrligea vrea să dea totul pentru FCSB

Adus în toamna acestui an, Daniel Bîrligea s-a acomodat imediat la FCSB. Atacantul român înscrie aproape meci de meci și este dispus să dea tot ce are mai bun pentru campioana României.

Vârful de 24 de ani este gata să marcheze noi goluri în Europa League, acolo unde a marcat deja 3 goluri în 4 meciuri: „Vreau să am cât mai multe reușite, atât eu, cât și echipa”.

De asemenea, „Ne gândim la victorie, vrem să câștigăm și să nu ne mai gândim pe viitor la puncte. Vrem să le luăm mâine pe toate!”, au fost cuvintele atacantului înainte de FCSB – Olympiacos.