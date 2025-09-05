Sport

Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an”

Giovanni Becali a vorbit despre viitorul lui Andrei Borza. Fundașul de la Rapid a fost monitorizat de Al-Nassr. Care sunt șansele să fie vândut în această vară.
Alex Bodnariu
05.09.2025 | 11:47
breaking news
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane de dolari pe an"

Andrei Borza, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, a fost aproape de un transfer de senzație. Giovanni Becali, impresarul fotbalistului, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că a purtat tratative cu oficialii de la Al Nassr, echipa la care joacă nimeni altul decât Cristiano Ronaldo.

Andrei Borza putea fi coleg cu Cristiano Ronaldo. De ce nu s-a concretizat transferul

Fundașul stânga de la Rapid a crescut foarte mult în ultimii ani și a fost convocat chiar și la echipa națională. Andrei Borza speră ca, în cel mai scurt timp, să facă pasul în străinătate, la o echipă mare, unde să își continue evoluțiile foarte bune.

Giovanni Becali a vorbit despre viitorul fotbalistului. Agentul FIFA a discutat despre un posibil transfer al lui Borza la Al Nassr, însă mutarea nu s-a realizat întrucât șeicii au fost de părere că fotbalistul este încă prea tânăr.

Andrei Borza a ratat un transfer colosal la Al Nassr!

„În ultimele două săptămâni am fost chemat de directorul sportiv de la Al Nassr. Acolo nu mă gândeam, în Arabia. Ca să ajungi lângă Ronaldo și lângă toți ăia de acolo, îți mai trebuia ceva? Să iei două milioane de dolari pe an?

Au luat, până la urmă, decizia că e prea tânăr. Ei vor să ia jucători tineri, dar au spus că e prea ofensiv. Au un albanez fundaș stânga. Au spus că rămân în expectativă. E tânăr, avem timp.

A fost aproape de o mutare diabolică. Ar fi fost coleg cu Ronaldo și ar fi luat două milioane. Au mai fost echipe și scouteri care au zis că e bun. Alte echipe importante. Au făcut video cu familia. Ba că nu și-au vândut fundașul… Mai e o speranță până pe 8 septembrie, dar foarte puține șanse”, a declarat Giovanni Becali în emisiunea Don Giovanni.

