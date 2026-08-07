Sport

Bomba anului! Transferurile prin care FCSB și Gigi Becali iau 5 campionate la rând

FCSB a ieșit din Europa, dar Gigi Becali vrea să se revanșeze în fața suporterilor cu câștigarea campionatului. Care sunt cele două transferuri cu care roș-albaștrii vor domina fotbalul românesc
Cristian Măciucă
07.08.2026 | 13:10
Bomba anului Transferurile prin care FCSB si Gigi Becali iau 5 campionate la rand
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Bomba anului! Transferurile prin care FCSB și Gigi Becali iau 5 campionate la rând. FOTO: hepta.ro
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Gigi Becali (68 de ani) le-a promis fanilor ca va câștiga campionatul în SuperLiga, după ce FCSB a ieșit rușinos din cupele europene. Roș-albaștrii au fost eliminați de „pescarii” de la FK Auda, astfel că latifundiarul din Pipera are un motiv în plus să își dorească să întătrească echipa. Cu două transferuri, FCSB ar putea domina fotbalul românesc.

Denis Drăguș și Florinel Coman, transferurile cu care FCSB ar domina SuperLiga

FCSB a avut un an 2026 de coșmar. Echipa lui Marius Baciu a jucat în premieră în play-out, iar din cupele europene a ieșit încă din turul 2 preliminar Conference League, unde a fost bătută de Auda cu scorul general de 7-3. Astfel, Gigi Becali vrea să întărească echipa și nici nu concepe să nu câștige campionatul, așa cum s-a întâmplat în 2024 și în 2025.

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Mihai Stoica a anunțat că FCSB va aduce un atacant în cel mai scurt timp, dar marele vis al lui Becali rămân transferurile lui Florinel Coman și Denis Drăguș. „Dacă se întorc amândoi (n.r. – Drăguş şi Coman), cum ar fi? Ar fi super tare! Dacă va reuşi, va fi bomba anului, va face ca echipa asta să câştige cel puţin cinci campionate la rând.

Sunt sigur că nea Gigi umblă la lucrul ăsta şi îşi doreşte foarte mult să-i aducă pe amândoi. Sunt sigur că Bîrligea poate să fie golgheterul campionatului. FCSB se va bate anul ăsta la campionat”, a declarat Bănel Nicoliţă, conform AntenaSport.

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Drăguș are o ofertă de nerefuzat de la Gigi Becali

Deis Drăguș nu a fost în lotul lui Trabzonspor pentru niciunul dintre cele trei meciuri amicale jucate de echipa din Turcia, care vrea să îl vândă în această vară. În plus, gruparea de pe Papara Park l-a adus deja pe Mohamed Salah, iar acum forțează și transferul lui Darwin Nunez. Internaționalul român mai are însă doi ani de contract cu Trabzon și aproximativ 3 milioane de euro de încasat, acesta fiind motivul care întârzie transferul la FCSB.

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La roș-albaștri, Gigi Becali i-a pregătit un salariu colosal. Latifundiarul din Pipera îi pregătește un salariu de un milion de euro pe an. Pentru ca suma să ajungă la 1,5 milioane, patronul FCSB este dispus să îi acorde cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: Bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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