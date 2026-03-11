„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de casă a Primăriei Constanța

ADVERTISEMENT

Rezervorul ilegal de gaze, de GPL, care a fost lovit de utilajele Apelor Române luni, 8 martie, aflat ascuns în nisipul litoralului din Năvodari, se afla pe o plajă care a fost concesionată până în toamna anului trecut de firma Holiday Vox, așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK de la Primăria Năvodari, Ministerul Mediului și de la Poliție, instituție care a început deja o anchetă penală, sub coordonarea unui procuror, în urma unei sesizări penale depuse de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (Apele Române). Anchetatorii vor să afle acum dacă rezervorul ilegal a fost ascuns în nisip de administratorii plajelor sau de cei ai unor restaurante sau terase din apropiere.

Firma care avea concesiunea plajei

Firma Holiday Vox SRL din Năvodari este deținută de Andrei Sîrbu (21 de ani). Societatea a fost deținută până anul trecut de tatăl său, Sorin Constantin Sîrbu. Acesta a deschis anul trecut o altă firmă cu un nume asemănător, Holiday Vox Beach SRL.

Din informațiile obținute de FANATIK de la Apele Române reiese că Holiday Vox SRL a operat până în toamna anului trecut plajele Năvodari II – subsectoarele 29 și 30 și plaja Constanța I – 3a. în care s-a găsit rezervorul ilegal de gaze a expirat în octombrie 2025, iar firma trebuia să îndepărteze din zonă construcțiile amplasate pe plajă.

Holiday Vox a avut o cifră de afaceri de 1,14 milioane de lei în 2024, ultimul an pentru care sunt publice bilanțurile companiilor din România. Datele pentru 2026 încep să fie publicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) din această lună până în luna iunie. Holiday Vox a mai raportat doi angajați și un profit de 75.000 de lei în 2024.

Am încercat să intrăm în legătură cu Andrei Sîrbu, dar acesta nu ne-a răspuns la telefon și la mesaje. Ne-a răspuns Sorin Constantin Sîrbu, fostul acționar al firmei. Acesta ne-a spus că el nu are nicio legătură cu rezervorul de gaze sau cu plaja pe care s-a descoperit acest rezervor ilegal, care putea exploda. „Aveți informații greșite, dar cine v-a dat aceste informații?”, a fost reacția lui Constantin Sîrbu la întrebările FANATIK.

Societatea este deținută de familia avocata de casă a Primăriei Constanța

Andrei Sîrbu, acționarul din acte al firmei Holiday Vox, este fiul Simonei Luminița Sîrbu și al lui Sorin Constantin Sîrbu. Simonei Luminița Sîrbu este avocată și deține un cabinet de avocatură cu lipici la contracte publice pentru a reprezenta primării din județul Constanța. A avut contracte cu administrațiile locale din Năvodari, în urmă cu mai bine de un deceniu, cu Primăria Constanța și chiar l-a reprezentat pe primarul din Mangalia, Cristian Radu, în procesul de corupție pe care acesta îl are cu Direcția Națională Anticorupție.

Simonei Luminița Sîrbu a fost și consiliera personală a ministrului apărării, Corneliu Dobrițoiu. El a fost ministru al apărării în 2012, în Guvernul Ponta. Numele său a apărut ulterior în dosarul DNA privind locuințele de serviciu pentru generali, în care procurorii au investigat modul în care mai mulți oficiali din MApN ar fi obținut case de la stat la prețuri subevaluate. În cele din urmă, Dobrițoiu a fost achitat în 2018.

Aceasta s-a remarcat ca avocată, în urmă cu un an, după ce a primit un contract de 50.000 de euro pentru a reprezenta Primăria Constanța într-un proces în care o taxă de 200 de lei pentru ocuparea spațiului public a fost contestată administrativ. Avocata care reprezenta primăria a trimis o întâmpinare în care susținea că apără primăria într-o cauză de urbanism, pentru o autorizație de construcție, așa cum a scris . Simona Luminița Sîrbu a negat vehement că ar fi făcut copy-paste. Aceasta a folosit termenul juridic de „eroare materială”.

Rezervorul de gaz îngropat ilegal în Năvodari

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, 9 martie, descoperirea unui rezervor de gaz îngropat ilegal pe plaja din Năvodari, într-un incident pe care îl consideră un risc major pentru siguranța publică. Oficialul a calificat situația drept „o iresponsabilitate uriașă”, subliniind că astfel de practici nu vor mai fi tolerate pe litoral. Astăzi, 10 martie, rezervorul a dezgropat, așa cum a anunțat ministrul Mediului într-o postare realizată pe Facebook. „Rezervorul cu gaz din Năvodari descoperit ieri, a fost astăzi dezgropat. Are un volum de aproximativ 2.500 de litri. O iresponsabilitate de neimaginat. Astăzi au început controale pe subsectoarele unde au funcționat bucătării cu foc deschis în Năvodari”, a scris aceasta.

Reamintim că, descoperirea a fost făcută luni, 9 martie, în timpul lucrărilor de pregătire a plajei pentru sezonul estival. Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea–Litoral (ABADL), incidentul a avut loc în jurul orei 13:00, în zona fostei terase Lujo din Năvodari. Un utilaj care efectua lucrări de terasare a avariat accidental rezervorul subteran de gaz.

În urma incidentului, echipele ABADL au securizat imediat zona și au restricționat accesul pe o rază de aproximativ 100 de metri. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, echipa specializată în substanțe periculoase, precum și polițiști și reprezentanți ai administrației apelor.

Poliția a demarat cercetări pentru a stabili responsabilitățile, fiind ridicate probe în vederea deschiderii unui dosar penal. Verificările preliminare arată că rezervorul . Contractul de închiriere pentru spațiul respectiv expirase la 30 octombrie 2025, iar operatorul avea obligația să dezafecteze și să evacueze toate instalațiile până la 15 decembrie 2025.