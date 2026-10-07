Bombă! Cerut de fani înapoi la naționala României, Edi Iordănescu e favorit să preia o altă reprezentativă din Europa

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Ultimele rezultate ale echipei naționale a României sub comanda lui Gică Hagi i-au făcut pe suporteri . Doar că numele fostului selecționer se regăsește acum pe lista unei alte formații.

Edi Iordănescu, favorit cert să preia naționala Bulgariei

Echipa națională a Bulgariei, la fel ca cea a României, traversează o criză profundă, iar soluția salvatoare ar putea veni din țara noastră. Edi Iordănescu a devenit principalul favorit pentru a prelua banca tehnică a vecinilor de la sud de Dunăre, după ce Alexandar Dimitrov și-a dat demisia în urma startului dezastruos din Liga Națiunilor.

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anunță că fostul selecționer al României se pliază perfect pe cerințele Federației Bulgare de Fotbal (BFS), însă o eventuală numire a sa a stârnit deja reacții vehemente la Sofia. Bulgaria nu este singura echipă care și-a demis antrenorul după o serie nefericită de rezultate. și au procedat fix la fel zilele trecute.

De ce îl preferă bulgarii pe Edi Iordănescu

Conform jurnaliștilor bulgari, Edi Iordănescu (48 de ani) este în pole-position pentru postul de selecționer. După ce a dus România pe primul loc în grupă la EURO 2024 și a atins optimile de finală, tehnicianul român a bifat o aventură pe banca celor de la Legia Varșovia, până în toamna lui 2025, fiind în prezent liber de contract. Pentru Iordănescu nu ar fi prima experiență în fotbalul bulgar, el pregătind-o pentru scurt timp pe ȚSKA Sofia în anul 2016.

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Federația de la Sofia analizează două nume grele: pe lângă Edi Iordănescu, este vizat și brazilianul Sylvinho, fostul antrenor al Albaniei. Totuși, Iordănescu este marele favorit datorită a două criterii esențiale: este un profesionist dovedit și nu are pretenții financiare exagerate. În schimb, Sylvinho, care a părăsit naționala Albaniei după ratarea calificării la Mondialul din 2026, a solicitat un contract considerat prea „piperat” pentru bugetul actual al BFS. Următorul selecționer al Bulgariei va înfrunta Islanda și Estonia, în ultimele două etape din Nations League.

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Fostul selecționer de tineret face praf conducerea fotbalului bulgar. Cum a comentat varianta Edi Iordănescu la națională

Vestea că un antrenor străin ar putea prelua echipa nu a fost bine primită de toată lumea. Alexandar Stankov, fost selecționer al naționalei de tineret a Bulgariei, a criticat dur politica Federației într-un interviu acordat pentru publicația „Nu doar Iordănescu, dar oricine ar veni, îi va fi foarte greu să realizeze ceva cu adevărat semnificativ. Am văzut că s-au tot făcut experimente la echipa națională de ani de zile. A venit sârbul Mladen Krstajic să facă experimente.

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E ca și cum s-ar duce un bulgar să facă experimente în Serbia – nu există nicio șansă, pentru că sârbii își țin oamenii lor! Pentru mine, un bulgar trebuie să fie antrenorul naționalei. Nu vreau să dau nume, dar avem destui antrenori buni care sunt liberi de contract. Să gândească și oamenii care răspund de asta, dacă pot gândi deloc!”, a „tunat” Stankov, conform sursei precizate.

Disperați de rezultatele dezastruoase, șefii fotbalului bulgar, în frunte cu președintele Georgi Ivanov, pregătesc o regulă drastică: obligativitatea folosirii a nu mai puțin de 5 jucători autohtoni simultan în primul „11” la fiecare echipă de .