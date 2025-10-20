Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir

ADVERTISEMENT

Bucureştiul are primar interimar (n.r. Stelian Bujduveanu) din luna mai, de când Nicuşor Dan a câştigat alegerile prezidenţiale şi a devenit preşedintele României. Alegerile nu au fost stabilite, dar mai multe nume surpriză ar putea candida.

Dan Şucu, candidatul surpriză de la Primăria Capitalei? Ce spune Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a dezvăluit că patronul Rapidului, Dan Şucu, ar putea intra în cursa pentru primărie. Fostul şef al Ligii îl creditează cu şanse bune pe omul de afaceri, spunând că are atât atuuri, cât şi dezavantaje:

„Eu ştiu tot ce mişcă în ţara asta. Îţi dau eu bomba. Dan Şucu are şanse egale cu Drulă. Cum să nu ştiu eu? Amândoi ştiam această chestie. Numai că aici este o problemă.

Şucu are un mare avantaj. Are masa de suporteri. Dacă o singură dată apelează la ei… Are şi un mare handicap. Nu este ataşat la niciun partid. PSD-ul dacă pierde alegerile la Capitală, se retrage şi distruge ţara.

Nu cred că se bagă Şucu, e un tip deştept. Are şanse egale cu Drulă. Stă foarte bine, . A învăţat bine meserie, e demult în administraţie”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

Gigi Neţoiu şi-a anunţat candidatura la Primăria Capitalei

Un alt om de afaceri cu legături puternice în fotbal, . El a dezvăluit pentru FANATIK că e dezamăgit de modul în care s-a dezvoltat oraşul în ultimii ani:

„De ce am luat decizia să candidez pentru Primăria Capitalei? Domnul Nicuşor Dan spunea înainte de alegerile de la primărie că dorește cu ardoare să-şi continue proiectele. Din păcate, bucureştenii nu văd nimic! Primăria a fost doar o rampă de lansare ca să meargă spre cea mai înaltă funcţie din țară.

Nu ştiu dacă bucureştenii au fost mulţumiţi de ce-a făcut, dar faptul că ai plecat şi le-ai promis tot felul de proiecte să le fie mai bine şi după doar câteva luni de zile i-ai abandonat, personal cred că nu-i un lucru normal”, a spus Neţoiu pentru FANATIK.

Când au loc alegerile pentru Primăria Bucureştiului

Deşi Bucureştiul are primar interimar din luna mai, nu a fost avansată o dată exactă pentru alegerile locale din Capitală. Premierul Ilie Bolojan şi-ar dori ca alegerile să aibă loc pe 30 noiembrie sau 7 decembrie:

„Calendarul ne permite şi voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie.

Dar PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a spus Bolojan la Radio România Actualităţi.