Bombă: Daniel Pancu nu mai pleacă la Rapid și rămâne la CFR Cluj! Giovanni Becali: „Are contract”. Exclusiv

Daniel Pancu va continua la CFR Cluj! Giovanni Becali a luat deja legătura cu Neluțu Varga și Iuliu Mureșan. Fanatik are ultimele detalii despre viitorul antrenorului
Cristi Coste
23.05.2026 | 11:21
Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj! Avem detalii de ultimă oră. Foto: colaj Fanatik.
Daniel Pancu va continua la CFR Cluj! Deși și-a anunțat plecarea din Gruia, chiar după ultimul meci al sezonului cu FC Argeș, antrenorul în vârstă de 48 de ani s-a răzgândit și va continua pe banca „feroviarilor”. Giovanni Becali, impresarul tehnicianului care a impresionat în actuala stagiune, a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK.

Contractul lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj s-a prelungit automat, deoarece tehnicianul venit la finalul anului trecut pe banca ardelenilor și-a îndeplinit obiectivul, anume calificarea în preliminariile UEFA Conference League. Doar că, nemulțumit de anumite condiții, antrenorul a vrut să plece din Gruia și să continue la Rapid, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

O schimbare radicală de situație s-a petrecut în dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, la câteva ore după ce chiar antrenorul Daniel Pancu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj. Din informațiile FANATIK, Daniel Pancu s-a decis sâmbătă dimineață să rămână la CFR Cluj! Totul a plecat de la faptul că Rapid NU a vrut să-i plătească clauza de reziliere în valoare de 50.000 de euro pe care antrenorul o avea în contractul cu CFR Cluj. FANATIK a aflat că Rapid i-a propus lui Daniel Pancu să își plătească singur clauza de reziliere, detaliu care i-a provocat tehnicianului numeroase nemulțumiri.

Astfel, „Pancone” a decis că continua pe banca vișiniilor. Tehnicianul a avut un parcurs impresionant la CFR. A preluat echipa într-o situație foarte dificilă, „feroviarii” fiind mai aproape de zona retrogradării decât de o calificare în cupele europene, și a reușit să obțină calificarea în play-off. CFR a avut un parcurs pozitiv și în a doua parte a campionatului și va termina pe locul 3, poziție care aduce calificarea directă în preliminariile Conference League.

Giovanni Becali a clarificat situația lui Daniel Pancu

Giovanni Becali, impresarul antrenorului, a oferit o scurtă declarație pentru FANATIK prin care a confirmat că Daniel Pancu va continua la CFR Cluj și după finalul actualului sezon. „Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj, are contract. Am vorbit cu Neluțu Varga și cu Iuliu Mureșan”, a declarat Giovanni Becali, pentru FANATIK.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla la Rapid după această „bombă”, deoarece giuleștenii vor avea nevoie de un nou antrenor, Costel Gâlcă anunțându-și deja plecarea de la echipă. Echipa a avut un parcurs dezastruos în play-off și a ratat toate obiectivele, inclusiv calificarea într-o cupă europeană.

Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
