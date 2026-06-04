Bomba de la miezul nopții! A fost anunțat transferul lui Haaland la Real Madrid

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Enrique Riquelme, cel care speră să-l detroneze pe F la alegerile care vor avea loc peste patru zile, a făcut un anuț șoc. Dacă va câștiga alegerile îl va aduce la Real Madrid pe Erling Haaland, atacantul norvegian care joacă în prezent la Manchester City și are contract până în 2034. Acesta ar avea o clauză de reziliere de 295 de milioane de euro.

Candidatul la președenția Realului l-a promis pe Haaland

După ce a anunțat că Raúl González va fi director sportiv, iar Fernando Hierro director al Academiei, Riquelme a apărut la un interviu purtând un cu numele norvegianului pe spate. Omul de afaceri din Alicante a dezvăluit și un act notarial, prin care își asumă toate promisiunile. „Nimic din club nu va fi vreodată vândut și va continua să aparțină 100% membrilor. Acest lucru se reflectă aici. Dacă încalc vreuna dintre promisiunile mele legate de acești jucători (Rodri și Haaland), am semnat o garanție prin care voi plăti taxele tuturor membrilor pentru sezonul următor”, a spus el.

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a fost un pas anunțat de mai mult timp, iar Riquelme și-a confirmat admirația pentru mijlocaș: „Este un jucător grozav care joacă într-o poziție pe care Madridul trebuie să o întărească. Am vorbit cu agentul lui, trebuie să-i respectăm clubul, dar dacă voi fi președinte, va juca pentru Real Madrid”

Enrique Riquelme nu-l vrea pe Mourinho antrenor

Opțiunile lui Riquelme nu-l includ și pe Mourinho ca antrenor principal. „Este un antrenor bun, dar proiectul nostru e total diferit. Pentru proiectul nostru nu ne place. Am un alt antrenor în vizor”, a spus Riquelme, care va anunța numele tehnicianului său până mâine.

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În prezent CEO al Cox Energy, Riquelme și-a început afacerile în Panama. „Sunt madridist. Dacă voi fi președintele Madridului, clubul va arăta altfel”, a punctat el, trimițând câteva săgeți către Barcelona: „Ei uneori joacă în 12 pentru că au arbitru”.

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L-a atacat dur pe Florentino Perez

Riquelme nu a ratat ocazia de a-l critica pe Florentino Pérez spunând că „Florentino a ajutat Barça cu 400 de milioane. A făcut-o astfel încât Superliga să fie menținută”, a spus el. Posibilul viitor președinte de la Real a mers chiar mai departe cu acuzele la adresa rivalului său. „Cealaltă candidatură este ciudată. Realitatea este că el folosește structura clubului în campania sa. După 20 de ani, poți crede că acesta este al lui, dar există alegeri”, a menționat Enrique Riquelme.