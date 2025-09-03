Bomba de la miezul nopții! Blănuță a semnat cu cea mai galonată echipă din Europa de Est

Telenovela Vladislav Blănuță s-a terminat fericit pentru fotbalistul de 23 de ani. Acesta a scăpat de FCU Craiova și de Adrian Mititelu și va juca la Dinamo Kiev, cea mai galonată echipă din Europa de Est.

Dinamo Kiev este în Conference League

Ucrainienii au făcut anunțul după mizeul nopții și l-au prezentat deja pe Blănuță. Campioana Ucrainei este calificată în grupele Conference League. Acolo se va confrunta cu Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia Nicosia, Fiorentina și Noah.

„Vladislav Blănuță – noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

Blănuță a venit la Craiova în 2022

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!”, au comunicat ucrainienii.

Fusese trimis la liga a treia

acolo unde activează FCU Craiova. El ar fi avut oferte din Rusia, Arabia Saudită, dar și din Superliga României. Acestea nu s-au concretizat din cauza pretențiilor clubului.

Nu se cunoaște pe moment dacă Dinamo Kiev a plătit ceva pentru Blănuță sau l-a luat gratis. Cota fotbalistului este de 1,8 milioane de euro, potrivit transfermarkt.de. Dinamo Kiev este pe primul loc în Ucraina, având 12 puncte după patru etape.

Dinamo Kiev are în palmares 17 titluri ale Ucrainei și 13 ale fostei URSS. Clubul are în pamares 76 de trofee, fiind cel mai galonat din Europa de Est.