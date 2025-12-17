Bomba de la miezul nopții: Bogdan Constantin Matei și-a dat demisia din funcția de președinte al ANS. Motivul din spatele deciziei șoc

ADVERTISEMENT

Bogdan Constantin Matei a anunțat pe contul oficial de Facebook că nu mai este președintele Agenției Naționale pentru Sport. Fostul senator PSD a mărturisit că vrea să îți dedice timpul familiei.



din data de 17 decembrie. Miercuri seară, cu 30 de minute înainte de miezul nopții, Bogdan Constantin Matei a anunțat pe contul oficial de Facebook că pleacă de la cârma ANS.

Fostul senator PSD și-a argumentat decizia în același comunicat. Pe lângă mulțumirile pe care le-a adresat lui Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, Bogdan Constantin Matei a precizat că a ales să petreacă mai mult timp cu familia.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu!

Sărbători binecuvântate tuturor!”, a scris Bogdan Constantin Matei pe contul oficial de Facebook.

Bogdan Constantin Matei, contre cu Elisabeta Lipă din cauza primelor

Recent, Bogdan Constantin Matei a intrat într-un schimb dur de replici dur cu Elisabeta Lipă. Totul a plecat de la banii pe care Agenția Națională pentru Sport nu i-a livrat către sportivii cu rezultate excepționale la Campionatele Mondiale, cel mai vocal fiind David Popovici.

Fostul șef de la ANS a acuzat-o pe Elisabeta Lipă pentru că sportivii nu și-au primit banii. Și a pus totul pe seama controlului pe care Curtea de Conturi l-a făcut în cadrul instituției, odată cu .

„În mandatul meu, ANS nu va acorda premieri către contabili, bucătari sau zidari, cum s-a întâmplat la unele federații. Când ai un control de la o instituție a statului, este bine să aștepți finalizarea lui ca să poți lua decizii și măsuri în concordanță cu concluziile respectivului control. Cu siguranță că, pe baza bugetului aferent pe 2026, toți sportivii vor primi premierile respective, cel mai probabil începând cu luna martie.

Cât despre faptul că David Popovici a spus că nu a mai primit premieri încă din vara anului trecut, cu tot respectul, nu pot să mă pronunț. Nu eram la ANS atunci. Aici v-ar putea lămuri cel care a condus ANS înaintea mea. Nu pot să spun care au fost atunci prioritățile la acordarea de premieri”, s-a apărat Bogdan Constantin Matei, într-o reacție pentru .

De cealaltă parte, Elisabeta Lipă susține că nu numai sportivii merită bani pentru succes. Inclusiv personalul, din care fac parte bucătarii, terapeuții, dar și ospătarii, ar trebui să beneficieze de această remunerație.

„Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță.

Acești oameni nu muncesc numai opt ore. Nu au zile libere sâmbăta sau duminica, vin și la 5 dimineața pentru ca sportivul, vara, să se pregătească devreme, când e răcoare. Trebuie să ai ură la adresa acestor meserii pentru a bagateliza aceste profesii. Sunt mândră pentru că i-am putut ajuta, o dată la patru ani, dar numai pentru că a existat performanță.

Simt că țintă sunt și sponsorii care se asociază cu performanța. Din fericire, ai noștri, care nu sunt puțini, au înțeles că suntem ținta unora care nu au reușit în viață.

De un an și jumătate se vorbește de acele premieri de mă întreb dacă Federația de Canotaj a fost singură la Olimpiadă? Am fost jumătate din delegație, corect, dar au mai fost și alții acolo. Ponderea medaliilor, 66 la sută, a fost adusă de Canotaj, dar nu trebuie să fim atacați pentru că nu îți convine legea. Schimbă legea atunci. E o lege care funcționează de 25 de ani”, a explicat Elisabeta Lipă.

Domnul Matei Constantin Bogdan, dacă ar avea sânge în instalație, ar trebui să spună că Guvernul nu i-a alocat bani pentru acele premieri. Să nu ne ascundem în spatele unor lucruri care știm că nu sunt adevărate. Nu au fost alocate fonduri, dar sportivii ce vină au? Trebuia să meargă la Guvern și, dacă era respins, să iasă și să spună că a făcut tot ce a depins de el. Asta face un lider”, a precizat Elisabeta Lipă, la emisiunea .