Bomba de la miezul nopții! Răzvan Lucescu s-a înțeles cu noua echipă pe un salariu uriaș: „Voi semna!”. Exclusiv

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Răzvan Lucescu (57 de ani) s-a despărțit recent, în mod surprinzător, de PAOK Salonic, dar nu stă prea mult timp departe de banca tehnică. Fostul selecționer al României a ajuns în cele din urmă la un acord cu Al-Sadd din Qatar, echipă despre care se știa deja de ceva timp că se afla în negocieri avansate cu tehnicianul român.

Răzvan Lucescu, la Al-Sadd din Qatar pe un salariu uriaș

, fiul regretatului Mircea Lucescu a decis să aleagă echipa gatareză. La noul club, Răzvan Lucescu va avea un contract pe doi ani, cu un salariu mai mult decât consistent, de 3.5 milioane de dolari pe sezon. În exclusivitate pentru FANATIK, antrenorul român a confirmat printr-un mesaj scurt acordul cu Al-Sadd: „Voi semna!”.

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Marele regret al lui Răzvan Lucescu după plecarea de la PAOK Salonic

urmează să se dueleze cu un alt tehnician român. Este vorba despre Cosmin Contra, de la Al-Arabi. Recent, Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre plecarea sa de la echipa din Salonic și a admis că are un regret legat de faptul că nu a putut să își ia rămas-bun de la suporteri așa cum ar fi considerat el că ar fi fost corect.

„Sunt fericit pentru ceea ce am realizat aici la PAOK. Sunt fericit pentru momentele fantastice pe care le-am trăit la PAOK. Sunt fericit pentru trofeele pe care le-am câștigat împreună. Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fanii lui PAOK. Au fost oameni care au creat această negativitate în aceste momente.

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A fost o nebunie ce s-a întâmplat în acele trei, patru săptămâni de vacanță. Cel mai normal mod ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna, să ne îmbrățișăm. Să-i mulțumesc domnului Savvidis. El este persoana care m-a făcut să trăiesc această perioadă”,