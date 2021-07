Zannidache de la Survivor România, primele declarații despre despărțirea de Ana Porgras: „Mi s-a luat de tot”

Ana Porgras și Zannidache, câștigătorul Survivor România, nu mai au relația pe care o știa toată lumea! Trapperul a aruncat bomba în platoul Teo Show, creând o undă de șoc în rândul fanilor emisiunii în care a participat.

Toată lumea se aștepta ca Zanni să fie apropiat de Ana Porgras după terminarea concursului, însă acest lucru nu a fost posibil.

Câștigătorul Survivor România spune că a văzut un mesaj pe telefonul Anei, pe Whatsapp, care a fost suficient pentru el. În acel moment și-a dat seama că nu are nimic în comun cu fosta gimnastă și a fost extrem de dezamăgit.

Ana Porgras și Zannidache de la Survivor România, relație ruptă

Zanni a vorbit frumos despre experiențele trăite alături de Ana. A specificat clar că nu a fost niciodată îndrăgostit de ea, însă a lăsat să se înțeleagă că ea și-a dorit ceva mai mult de la relația lor de prietenie.

Imediat după terminarea concursului, Zanni a avut o discuție între patru ochi în camera lui cu Ana. Acesta i-a spus că el nu o vede ca iubită. Din acel moment a sesizat că Ana s-a îndepărtat de el. La petrecere nu mai era așa entuziastă în preajma lui, ba chiar era rece.

La un moment dat, Zanni i-a cerut Anei telefonul ei câteva secunde să vadă și el ce comentează lumea pe internet. Ana s-a ferit să i-l dea, iar într-un final a fost de acord. A văzut din greșeală un mesaj de pe Whatsapp-ul Anei și i-a fost de ajuns: „Mi s-a luat de tot”.

„Niciodată nu am fost îndrăgostit de Ana”

Zannidache a spus că nu i-a plăcut atitudinea Anei, care credea că vrea să îi controleze telefonul. a mărturisit că niciodată nu a avut intenția asta. Interpretarea pe care a făcut-o Ana l-a dezamăgit complet.

„Mulți m-au întrebat de ce nu stau cu Ana. Vă zic acum de ce nu stau cu Ana. O să încerc să descriu totul. Nu vreau să fiu răutăcios, să o pun pe Ana într-o lumină proastă. Eu niciodată nu am fost îndrăgostit de Ana. M-am împrietenit cu ea înainte să intru la Survivor. Mi-a plăcut la ea blândețea.

Am avut și eu frustrări, am avut nevoie de cineva care să mă mângâie. Ne potriveam așa, dar nu ca și cuplu”, a declarat Zannidache la

Ce i-a spus Anei între patru ochi, după finala show-ului

„Am intrat în competiție, văzând numai șerpălăi, numai mincinoși. Răsuflam, îmi era greu, oftam. Când a venit Ana era refugiul meu. Cu ea găteam, cu ea dormeam. Îmi aducea liniștea de care aveam nevoie. Cu ea luptam pe trasee, făceam ștafete. Era conexiunea perfectă.

La un moment dat a plecat, am continuat, am ajuns la finală. Ea a ajuns cu aceleași sentimente și niciodată nu am bănuit-o că are alte intenții. Am fost acolo, i-am spus, lasă, Ano, îți arăt eu recunoștința mea”, a continuat Zanni.

„M-am dus cu Ana în cameră, i-am zis că mi-era dor de ea. Oamenii de acasă sunt convinși că ei credeau ceva și cum să îi spun Anei că eu nu vreau o relație?”, a adăugat Zannidache.