Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”

Mihai Stoica (60 de ani) putea să o părăsească pe FCSB. Președintele C.A. a făcut un anunț-bombă după . A primit o ofertă de la un club din străinătate.

Mihai Stoica, ofertă să plece de la FCSB

Protagonistul celui mai putea fi, în 2025, nimeni altul decât Mihai Stoica. Președintele C.A. al roș-albaștrilor a dezvăluit motivul pentru care a preferat să rămână în țară.

„Chiar am avut o ofertă recent. O ofertă din străinătate, dar de la o echipă care nu mă atrăgea. Oricum nu spun de unde. Lumea zice că bat câmpii, nu bat câmpii. Oameni care mă știau. Voiau un director sportiv cu experiență. Mă știau.

(n.r. – Club cu bani?) Nu știu, n-am intrat în detalii. Cel prin intermediul căruia am primit oferta a zis ‘Hai să mergi acolo să vezi despre ce e vorba’. I-am zis ‘Nu, n-are rost. Nu plec de aici. Să merg aiurea?’ Oricum nu plec, nu era ceva atractiv. Nu era dintr-un campionat peste nivelul nostru. Atractiv erau bani foarte mulți, pentru că am niște probleme și vreau să termin odată cu ele.

Erau bani mai mulți decât aici (n.r. – la FCSB). Dar pentru mine, la vârsta mea, să plec din țară, să renunț la colaborările mele, nu prea… Sunt mulțumit acum. Nu știu cât mai rezist la club. Poate mai rezist 15 ani. Dacă am rezistat 33, poate mai rezist 15”, a declarat Mihai Stoica, la 1.

Mihai Stoica este managerul anului 2025

Dublu campion al României cu FCSB în ultimele două sezoane, la SUPER GALA FANATIK 2025. „Și, cum zice un prieten, influencer, ‘Bă, se pare că am reușit în viață’. Pentru că dacă sunt în sala asta și primesc un premiu într-o asemenea companie înseamnă că am reușit în viață.

Mulțumesc, Horia. Mulțumesc celor care s-au gândit că deși noi suntem cum suntem, barca de play-off e puțin departe și noi înotăm, dar înotăm bine zic eu.

Vă mulțumesc tuturor pentru acest premiu. Sper să fim prin sală și la anul, sărbători fericite!”, a fost mesajul lui Mihai Stoica, după ce și-a ridicat premiul.