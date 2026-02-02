Sport

Bombă în Arabia Saudită: Karim Benzema a fost prezentat oficial la Al Hilal! Poate debuta chiar contra lui Marius Șumudică

Karim Benzema s-a înțeles cu Al Hilal și ar putea să debuteze pentru noua echipă împotriva lui Al Okhdood, gruparea antrenată de Marius Șumudică.
Bogdan Mariș
02.02.2026 | 23:20
ULTIMA ORĂ
Karim Benzema a semnat cu Al Hilal și ar putea să debuteze contra lui Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică.
Karim Benzema schimbă echipa în Arabia Saudită. Fostul atacant al lui Real Madrid a refuzat să mai joace pentru Al Ittihad și a semnat cu Al Hilal, iar primul său meci ar putea fi împotriva lui Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică. Tehnicianul român l-a avut ca adversar pe Benzema și pe 26 ianuarie, când Al Ittihad s-a impus cu 2-1 în ultimul meci al francezului la echipă.

Benzema va semna cu Al Hilal și ar putea să debuteze contra echipei lui Marius Șumudică

Karim Benzema a semnat cu Al Ittihad în 2023, iar în stagiunea precedentă echipa a cucerit titlul în Arabia Saudită, dar și Cupa Regelui. Relația dintre fostul Balon de Aur și clubul din Saudi Pro League s-a deteriorat însă, iar acesta și-a exprimat dorința de a semna cu Al Hilal, actualul lider.

Benzema a refuzat să mai joace pentru Al Ittihad, ultimul său meci fiind cel de pe 26 ianuarie contra lui Al Okhdood, echipă antrenată de Marius Șumudică. Ținând cont de faptul că atât Al Ittihad, cât și Al Hilal sunt deținute de PIF, fondul suveran de investiții al Arabiei Saudite, mutarea nu a fost una greu de realizat, iar gruparea din Riyadh a confirmat transferul pe pagina oficială de X.

Joi, de la ora 19:30, Al Hilal va evolua pe terenul lui Al Okhdood în etapa cu numărul 21 din Saudi Pro League, așadar, în cazul în care mutarea se va oficializa până atunci, Karim Benzema ar putea să debuteze la noua sa echipă chiar în duelul contra formației lui Marius Șumudică. Al Okhdood a remizat cu Neom, 1-1, în etapa 20 și ocupă penultimul loc în clasament.

Transferul lui Karim Benzema l-a înfuriat pe Cristiano Ronaldo

Decizia lui Karim Benzema de a semna cu Al Hilal nu a fost pe placul fostului său coechipier de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, care evoluează pentru Al Nassr. Lusitanul e de părere că Al Hilal va deveni mult prea puternică după transferul lui Karim Benzema, care s-ar fi înțeles cu gruparea din Riyadh pentru un contract pe o perioadă de un an și jumătate.

Din acest motiv, portughezul a refuzat să joace în partida pe care Al Nassr a disputat-o pe terenul lui Al Riyadh, însă coechipierii săi au reușit să se impună oricum, scor 1-0. Al Hilal a obținut doar o remiză în derby-ul cu Al Ahli, așadar echipa lui Cristiano Ronaldo s-a apropiat la un singur punct de lider.

