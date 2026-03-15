Bombă în arbitrajul românesc! Kyros Vassaras, out de la şefia CCA?! Arbitrul uriaş favorit să îl înlocuiască. Exclusiv

Horia Ivanovici a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că din vară există posibilitatea ca Kyros Vassaras să fie demis de la șefia CCA. În locul grecului, funcția de conducere ar urma să fie preluată de Ovidiu Hațegan.

Greșelile de arbitraj din sezonul 2025-2026 sunt pe cale să-i fie fatale lui Kyros Vassaras. Pe masa Federației Române de Fotbal este ideea că grecul nu mai este potrivit pentru funcția de conducere de la CCA, , potrivit informațiilor obținute de FANATIK.

FRF are în vizor și un înlocuitor. Horia Ivanovici a dezvăluit că rolul este posibil să fie luat chiar de pentru deciziile din camera VAR.

„Haideți să vă dau o informație bombă! Pentru prima oară se discută ca Vassaras să nu mai fie președintele CCA din vară. Se discută de factorii responsabili, plus că este o presiune din foarte multe părți. Lumea este nemulțumită de arbitraje. În pole-position sunt foarte multe voci. E o discuție care a început în subteran, nu este publică.

S-a discutat foarte serios noaptea trecută ca Kyros Vassaras să nu mai fie președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor și să se rămână pe o colaborare pe plan internațional, unde el a demonstrat că este extraordinar. Numele care se spune că-l va înlocui este Hațegan. Nu întâmplător Vassaras l-a ‘mitraliat’ pe Hațegan. Kyros Vassaras știe că se pregătește ceva, iar în acest moment Ovidiu Hațegan este un rival din umbră. Repet, nu e luată încă nicio decizie. Vedem ce se va întâmpla în acest play-off”, a declarat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Kyros Vassaras, „inamicul” conducătorilor din SuperLiga

În decursul acestui sezon, vocile conducătorilor din SuperLiga care critică delegările lui Kyros Vassaras s-au înmulțit. Gigi Becali, Valeriu Iftime și Mihai Rotaru și-au manifestat în mai multe rânduri nemulțumirea față de erorile repetate de arbitraj care, în viziunea lor, au viciat rezultatul meciului.

Pe această listă și-a făcut loc și Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo a erupt după Rapid – Dinamo 3-2, primul meci din play-off, și i-a acuzat pe Istvan Kovacs, „centralul” partidei, și Kyros Vassaras pentru modul în care fazele decisive au fost judecate în favoarea giuleștenilor: golul lui Petrila după un presupus fault al lui Borza înainte, dar și eliminarea lui Matteo Duțu.

„Este o bătaie de joc și o viciere de rezultat. Este de neînțeles că arbitrii la o asemenea cotă pot face greșeli de o asemenea manieră, pentru că nu vreau să mă gândesc la altceva. Nu putem juca în play-off așa. Dacă suntem arbitrați în felul acesta, nu mai este competiție. Este un fault care este de cinci ori mai evident decât în faza de acum o lună cu Mărginean.

Nu vreau să acuz pe nimeni de părtinire. Nici nu vreau să mă gândesc ca în 2026 campionatul din România să fie condiționat de manierele de arbitraj sau de dorințele arbitrilor. Ce s-a întâmplat în seara asta este un moment psihologic și cred că nici la Liga a 4-a nu există așa ceva. Exclud faptul că în anul 2026 aceste greșeli pot fi cu intenție. La domnul Vassaras am văzut responsabilitate, dar mi-aș dori să nu vedem greșeli atât de evidente”, a declarat Andrei Nicolescu, la flash-interviu, după Rapid – Dinamo 3-2.