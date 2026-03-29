Bombă în Formula1: Max Verstappen se gândește să se retragă!

Max Verstappen surprinde lumea Formulei 1 cu declarații despre o posibilă retragere: „Nu mai pare natural”. Campionul Red Bull recunoaște că nu se mai bucură de curse.
Alex Bodnariu
29.03.2026 | 16:45
Alarmă la Red Bull! Verstappen nu mai este convins că vrea să continue în Formula 1!
Veste total neașteptată venită din presa din Olanda. Max Verstappen, de patru ori campion mondial cu Red Bull, este pregătit să se retragă. Pilotul din Țările de Jos a declarat că nu mai găsește pasiunea pentru a conduce monopostul, din cauza regulamentelor impuse de FIA. Acesta a avut parte de o cursă de coșmar la Suzuka, în Japonia.

Max Verstappen nu a reușit să intre în Q3 în calificări și a încheiat abia pe locul 8 Marele Premiu al Japoniei. Este un nou rezultat mult sub așteptările pilotului din Țările de Jos. Olandezul încă nu a reușit să se acomodeze cu monopostul celor de la Red Bull, iar mașina nu pare deloc potrivită stilului său de pilotaj din Formula 1.

După fiecare cursă din acest sezon de Formula 1, Max Verstappen s-a plâns de monopost. Bateria electrică îi creează mari probleme olandezului. Practic, în prezent, nu mai este avantajat pilotul care riscă în viraje și accelerează la maximum pe liniile drepte, ci cel care reușește să gestioneze cel mai bine energia mașinii.

Ce a spus, de fapt, olandezul despre retragere

Felul în care arată acum Formula 1 nu îl mai atrage deloc pe Max Verstappen, iar olandezul se gândește serios la retragere la finalul sezonului. De altfel, prestațiile recente din Marele Premiu al Japoniei au accentuat tensiunea. A fost eliminat devreme în calificări și a terminat cursa abia pe locul 8, un rezultat departe de standardele sale.

„Asta spun și eu. Mă gândesc la tot ce ține de viața din paddock. În viața personală sunt foarte bine. Aștepți tot anul cele 24 de curse, acum sunt 22, dar de obicei sunt 24. Ajungi să te întrebi dacă merită cu adevărat sau dacă nu cumva te-ai simți mai bine acasă, alături de familie, văzându-ți mai des prietenii, mai ales atunci când nu te mai bucuri de sportul pe care îl practici.

Pot accepta fără probleme să fiu pe locul 7 sau 8. Știu foarte bine că nu poți domina mereu, nu poți fi tot timpul pe primul sau al doilea loc ori să te bați constant la podium. Sunt realist și am mai trecut prin astfel de momente. Nu am câștigat mereu în Formula 1. Dar, în același timp, atunci când ești pe locul 7 sau 8 și nu te mai bucuri de tot ceea ce înseamnă acest sport, nu mai pare ceva natural pentru un pilot”, a explicat olandezul.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
