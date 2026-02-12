Sport

Bombă în Giulești: Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid! Prima reacție a directorului de scouting. Exclusiv

Veste de ultimă oră de la Rapid! FANATIK a aflat că Daniel Sandu, actualul șef al scoutingului din Giulești, ar fi aproape de plecarea de la formația giuleșteană.
Marian Popovici, Traian Terzian
12.02.2026 | 11:19
Bomba in Giulesti Daniel Sandu la un pas de plecarea de la Rapid Prima reactie a directorului de scouting Exclusiv
breaking news
Daniel Sandu este pe picior de plecare de la Rapid după ce a primit o altă ofertă. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Informație de ultimă oră dinspre Rapid! FANATIK a aflat că Daniel Sandu, șeful departamentului de scouting de la Rapid, ar fi la un pas de plecarea din Giulești. Care este motivul din spatele acestei posibile mutări și prima reacție a oficialului alb-vișiniilor.

Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid!

Daniel Sandu a fost prezentat oficial la Rapid, ca noul director sportiv al echipei, în primăvara anului 2024, dar apoi a fost retrogradat în funcția de șef al departamentului de scouting. Acum, în cadrul clubului giuleștean, se discută o posibilă plecare a lui Daniel Sandu de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Concret, din informațiile FANATIK, Daniel Sandu ar fi primit ofertă de la o altă echipă căruia ar fi tentat să-i dea curs. În cadrul clubului patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu, se discută tot mai des varianta unei posibile plecări a lui Daniel Sandu. Dacă mutarea se va realiza, șeful scoutingului de la Rapid va părăsi Giuleștiul după doar doi ani.

Prima reacție a lui Daniel Sandu pentru Fanatik despre posibila plecare de la Rapid

FANATIK l-a contactat pe Daniel Sandu, iar actualul oficial al celor de la Rapid a avut o reacție scurtă, dar cuprinzătoare. ”Nici nu pot să vă confirm, nici să infirm. Alte comentarii nu am de făcut”, a declarat Sandu, în exclusivitate, pentru site-ul nostru.

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”

Daniel Sandu, implicat în scandaluri la Rapid

În sezonul precedent, Daniel Sandu a fost protagonistul unui moment tensionat. A vrut să meargă la un antrenament al echipei împreună cu directorul executiv Marian Mihail, însă nu au fost primiți de Marius Șumudică, antrenorul din acel moment al ”alb-vișiniilor”.

ADVERTISEMENT
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digisport.ro
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn

Nu a fost singura întâmplare care l-a avut în prim-plan pe Sandu. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că acesta i-a permis fostului portar al Rapidului, Benjamin Siegrist, să-și aducă soția în hotelul în care jucătorii giuleșteni erau cazați în cantonamentul din iarna trecută din Emiratele Arabe Unite.

Daniel Sandu, retrogradat la departamentul de scouting

Imediat după ce informația cu Siegrist a ieșit la suprafață, conducerea Rapidului a luat hotărârea ca Daniel Sandu să nu mai ocupe postul de director sportiv. Funcția i-a fost transferată lui Viorel Moldovan, președintele clubului la acel moment.

ADVERTISEMENT

Însă, Dan Șucu și Victor Angelescu au decis să nu se despartă definitiv de acesta și l-au pus din nou  să conducă departamentul de scouting. Din această postură, Daniel Sandu a fost cel care i-a adus la Rapid pe jucătorii kosovari Albion Rrahmnai și Ermal Krasniqi.

Tensiuni la Rapid după eliminarea din Cupa României. Victor Angelescu, primele reproșuri pentru...
Fanatik
Tensiuni la Rapid după eliminarea din Cupa României. Victor Angelescu, primele reproșuri pentru Gâlcă. Ce a transmis acționarul
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are...
Fanatik
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are 50 de selecții la națională
Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova...
Fanatik
Pavlo Isenko, pe banca de rezerve după greșeala din Farul – Universitatea Craiova 4-1! Motivul pentru care a fost scos din poartă
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!