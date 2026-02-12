Bombă în Giulești: Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid! Prima reacție a directorului de scouting. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Informație de ultimă oră dinspre Rapid! FANATIK a aflat că Daniel Sandu, șeful departamentului de scouting de la Rapid, ar fi la un pas de plecarea din Giulești. Care este motivul din spatele acestei posibile mutări și prima reacție a oficialului alb-vișiniilor.

Daniel Sandu, la un pas de plecarea de la Rapid!

Daniel Sandu a fost prezentat oficial la Rapid, ca noul director sportiv al echipei, în primăvara anului 2024, dar apoi a fost retrogradat în funcția de șef al departamentului de scouting. Acum, în cadrul clubului giuleștean, se discută o posibilă plecare a lui Daniel Sandu de la Rapid.

Concret, din informațiile FANATIK, Daniel Sandu ar fi primit ofertă de la o altă echipă căruia ar fi tentat să-i dea curs. În cadrul clubului patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu, se discută tot mai des varianta unei posibile plecări a lui Daniel Sandu. Dacă mutarea se va realiza, șeful scoutingului de la Rapid va părăsi Giuleștiul după doar doi ani.

Prima reacție a lui Daniel Sandu pentru Fanatik despre posibila plecare de la Rapid

FANATIK l-a contactat pe Daniel Sandu, iar actualul oficial al celor de la Rapid a avut o reacție scurtă, dar cuprinzătoare. ”Nici nu pot să vă confirm, nici să infirm. Alte comentarii nu am de făcut”, a declarat Sandu, în exclusivitate, pentru site-ul nostru.

Daniel Sandu, implicat în scandaluri la Rapid

În sezonul precedent, Daniel Sandu a fost protagonistul unui . A vrut să meargă la un antrenament al echipei împreună cu directorul executiv Marian Mihail, însă nu au fost primiți de Marius Șumudică, antrenorul din acel moment al ”alb-vișiniilor”.

Nu a fost singura întâmplare care l-a avut în prim-plan pe Sandu. Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA faptul că acesta i-a permis fostului portar al Rapidului, Benjamin Siegrist, în cantonamentul din iarna trecută din Emiratele Arabe Unite.

Daniel Sandu, retrogradat la departamentul de scouting

Imediat după ce informația cu Siegrist a ieșit la suprafață, conducerea Rapidului a luat hotărârea ca Daniel Sandu . Funcția i-a fost transferată lui Viorel Moldovan, președintele clubului la acel moment.

Însă, Dan Șucu și Victor Angelescu au decis să nu se despartă definitiv de acesta și l-au pus din nou să conducă departamentul de scouting. Din această postură, Daniel Sandu a fost cel care i-a adus la Rapid pe jucătorii kosovari Albion Rrahmnai și Ermal Krasniqi.