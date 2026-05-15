Șoc în Italia. Învins de Chivu în finala Cupei, Maurizio Sarri amenință că nu vine la derby-ul Lazio – AS Roma

finalul de sezon aduce un duel în Serie A cu marea rivală, AS Roma, iar tensiunea din jurul echipei conduse de Maurizio Sarri este uriașă, pentru că antrenorul vrea să plece.

Pleacă Sarri de la Lazio chiar înainte de duelul cu AS Roma?

Sarri, revenit la Lazio în vara lui 2025 după demisia din 2024, a avut parte de un sezon complicat, marcat de probleme administrative, mercato modest și rezultate fluctuante. Echipa a ajuns până în finala Cupei Italiei, acolo unde a pierdut însă duelul cu , 0-2, rezultat care pare că o să cântărească decisiv în viitorul tehnicianului. În campionat nu s-a descurcat la fel de bine, unde este pe locul 9, cu 51 de puncte, cu 2 etape înainte de final.

Presa din peninsulă speculează faptul că există o variantă în care Sarri să-și dea demisia de la Lazio chiar în aceste ore ce precedă următorul meci, de duminică, contra rivalei din capitală, AS Roma. Totuși, cel mai probabil acesta nu o să recurgă la un asemenea gest, mai ales că are un contract valabil până în 2028 și niște clauze de plătit dacă rupe înțelegerea.

Există și o altă supărare a managerului de la Lazio, după ce Federația Italiană a schimbat de mai multe ori data disputării partidei, care a fost mutată de luni pentru duminică, iar acesta e gata să protesteze și să nu vină la meci. „Dacă jucăm luni seara, voi fi acolo, în caz că decid să o facă la prânz duminică, nu voi fi acolo. Și dacă aș fi președinte, nu aș prezenta echipa”, a spus Sarri, citat de

AS Roma – Lazio se joacă duminică, de la ora 13:00

Supărarea lui Maurizio Sarri și conflictul cu patronul lui Lazio

Nemulțumirile antrenorului au devenit publice încă din perioada de mercato din iarnă. Sarri a criticat indirect strategia clubului și a lăsat de înțeles că nu mai are control asupra transferurilor. La începutul anului, italianul declara că nici măcar nu îl cunoștea pe atacantul Petar Ratkov, transferat de Lazio de la Salzburg, episod care a amplificat tensiunile cu președintele Lotito.

Ulterior, tehnicianul a avut o ieșire și mai dură după un rezultat dezamăgitor cu Lecce, când a sugerat că mai mulți jucători vor să plece deoarece nu mai cred în ambițiile clubului. Sarri a vorbit inclusiv despre lacrimile unor fotbaliști vânduți în iarnă, semn că atmosfera din vestiar este departe de a fi una liniștită.

În ultimele săptămâni, presa din Italia a intensificat speculațiile privind despărțirea dintre cele două părți. Multe publicații susțin că aventura lui Sarri la Roma a ajuns la final, iar conducerea clubului ia deja în calcul variante pentru banca tehnică din sezonul viitor. Printre numele vehiculate se află Fabio Grosso și Giuseppe Pisacane.

Ultrașii lui Lazio nu vin la derby-ul cu AS Roma

Ultrașii lui Lazio au fost și ei în protest aproape pe toata durata acestui an, tocmai pentru că-l vor plecat de la echipă pe Claudio Lotito, cel pe care îl acuză că nu face investiții suficiente pe măsura ambițiilor pe care trebuie să le aibă gruparea romană.

Aceștia au revenit pentru finala Cupei Italiei cu Inter, respectându-și promisiunea dată jucătorilor și lui Sarri, dar nu vor fi în tribune și pentru „derby della capitale”, continuând astfel să-și exprime nemulțumirea.