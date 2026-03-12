Ar fi bomba verii! După 0-3 cu Real Madrid, Manchester City a început negocierile: 100 de milioane de euro

ADVERTISEMENT

Manchester City încă luptă pe patru fronturi în acest sezon, cu mențiunea că este aproape eliminată din Champions League după eșecul dur suferit pe terenul lui Real Madrid în prima manșă din optimi (0-3). Cu toate acestea, conducerea analizează deja variante pentru următoarea stagiune, iar „cetățenii” au început discuțiile pentru un transfer spectaculos: Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele, la Manchester City? „Cetățenii” au discutat cu agentul fotbalistului

Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur în 2025 după ce a avut un sezon fantastic în tricoul lui PSG, iar Manchester City a pus ochii pe vedeta lui Luis Enrique. Gruparea pregătită de Pep Guardiola ar putea să îl transfere pe francez în vară, iar cei din conducerea clubului au început deja discuțiile.

Conform publicației spaniole , directorul sportiv al „cetățenilor”, Hugo Viana, s-a întâlnit recent la Madrid cu impresarul lui Ousmane Dembele, Moussa Sissoko, iar în Franța au început deja discuțiile cu privire la viitorul fotbalistului de la PSG, care este cotat de site-ul de specialitate transfermarkt la 100 de milioane de euro.

Când expiră contractul lui Ousmane Dembele cu PSG

Contractul lui Ousmane Dembele cu PSG expiră în vara anului 2028, așadar formația franceză nu îl va ceda pe fotbalist pentru o sumă mică în această vară. Conducerea parizienilor dorește să îi prelungească înțelegerea lui Dembele, însă discuțiile nu au progresat pentru moment, iar agentul fotbalistului ia în considerare și alte variante pentru viitor.

Dembele, care va împlini 29 de ani în mai, a ajuns la PSG în 2023, fiind achiziționat cu 50 de milioane de euro de la Barcelona. Lansat în fotbalul mare de Rennes, francezul a mai evoluat și pentru Borussia Dortmund înainte de a semna cu gruparea catalană în 2017. Începând din 2016, acesta evoluează și la echipa națională a Franței, pentru care a marcat de 7 ori în 57 de meciuri.

Ce realizări are Ousmane Dembele în acest sezon

Ousmane Dembele a marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 27 de partide jucate în tricoul lui PSG în acest sezon. Francezul a ratat nu mai puțin de 14 meciuri din cauza problemelor medicale. Parizienii sunt lideri în Ligue 1, însă principala contracandidată la titlu, Lens, este doar la un punct în urma echipei lui Luis Enrique. , PSG mai este implicată în UEFA Champions League, unde este ca și calificată în sferturi după .