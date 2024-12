Bombă în mercato! Nicolae Stanciu, ofertat de Rapid! Ultimele detalii de la negocieri. Exclusiv

Se anunță o perioadă de transferuri extrem de interesantă în Superliga României. Mai toate echipele din campionat au anunțat că pregătesc câteva mutări, iar FANATIK a aflat că Rapid își dorește să dea o lovitură. În Giulești e așteptat căpitanul naționalei României!

Nicolae Stanciu a primit o ofertă de la Rapid!

Nicolae Stanciu, care mai are contract cu Damac până la sfârșitul lunii iunie, e dorit de Dan Șucu la Rapid. Omul de afaceri a cumpărat săptămâna trecută clubul de fotbal din Serie A, Genoa, cu peste 40 de milioane de euro, însă vrea să investească și în România bani grei.

Din informațiile FANATIK, propunerea giuleștenilor pentru Nicolae Stanciu a fost ca mijlocașul să vină în Giulești acum, în luna ianuarie. Fotbalistul le-a transmis oficialilor clubului că mai are contract cu Damac încă șase luni și că are de primit bani mulți din partea guvernului saudit.

Tratativele rămân însă deschise pentru următoarele luni. El ar putea ajunge în Giulești în vară, atunci când va rămâne liber de contract. Atunci se va da, cel mai probabil, o luptă între Rapid și FCSB pentru semnătura mijlocașului, întrucât și Becali a spus în trecut că și l-ar dori.

„Eu zic că asta este echipa pe care o aștept de 24 de ani, dar încă îi mai trebuie retușuri. Visul meu e să mai câștig o dată Liga Campionilor. O să spuneți că sunt nebun, dar cu ajutorul lui Dumnezeu… Stanciu? El știe. Când este, oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani, are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară”, spunea Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, despre căpitanul naționalei.

Căpitanul naționalei nu s-a prezentat la reunirea lotului

El a preferat să rămână în România pentru a petrece sărbătorile cu familia. De altfel, mijlocașul pare din ce în ce mai atras de o posibilă revenire în țară.

„(n.r. – Te vom mai vedea în fotbalul românesc?) Tot ce e posibil. De aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate. De la Steaua (n.r. – FCSB) am debutat la națională. Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu știu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România”, spunea Nicolae Stanciu într-un interviu pentru FRF.TV.

Horia Ivanovici: „Dan Șucu a discutat personal cu jucătorul”

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a oferit câteva detalii despre negocierile purtate de Rapidul lui Dan Șucu cu căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu. Se pare că fotbalistul este foarte aproape de o revenire în România, iar prima sa opțiune ar fi clubul din Giulești.

„În mare secret, Rapidul a început negocierile cu Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României de fotbal. De aproximativ 3-4 săptămâni, oficialii clubului au purtat discuții cu acesta. Dan Șucu a vrut să dea încă o lovitură de top și să-l aducă încă din ianuarie. Totuși, după mai multe runde de negocieri, Stanciu le-a transmis că nu poate veni încă din ianuarie la Rapid, deoarece mai are de primit o sumă considerabilă de bani de la Damac.

Banii, chiar dacă nu i-a primit încă, sunt garantați de statul saudit. Vorbim de 2,5 milioane de euro pe care i-ar pierde dacă ar pleca înainte de termen. În cele din urmă, s-a stabilit că Nicolae Stanciu ar putea reveni în vara anului viitor în România, mai ales că este plecat de aproape 10 ani. Familia sa i-ar cere să facă acest pas. Există șanse de 75% ca mijlocașul să se întoarcă în țară în vară.

Stanciu va avea de ales între Rapid și FCSB. Totuși, surpriza mare este că el ar fi tentat să aleagă Rapidul lui Șucu. Aceasta ar fi bomba finalului de an. Dan Șucu i-a promis ‘marea și sarea’, dar, momentan, nu a reușit să concureze cu banii arabilor. Este clar că Stanciu nu va veni sub nicio formă în ianuarie. Patronul Rapidului a discutat personal cu jucătorul, dar mutarea va depinde de evoluția negocierilor din vară. Rămâne de văzut cine va câștiga bătălia dintre Rapid și FCSB”, a explicat Horia Ivanovici în exclusivitate la Profețiile lui Mitică.

Nicolae Stanciu a fost vândut de FCSB pe 10 milioane de euro

Nicolae Stanciu este cotat de site-urile de specialitate la 4 milioane de euro. El a făcut pasul în străinătate în 2016, când FCSB l-a vândut la Anderlecht pentru aproximativ 10 milioane de euro. Mijlocașul a mai jucat pentru echipe precum Sparta Praga, Al-Ahli, Slavia Praga sau WH Three Towns.

Mijlocașul și-a făcut debutul la echipa națională în anul 2016, într-un meci amical cu Lituania, și de atunci a adunat 78 de selecții și a înscris 15 goluri. Între timp, a devenit și căpitanul primei reprezentative.

