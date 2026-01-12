Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului

ADVERTISEMENT

„Era” Cătălin Măruță la Pro TV se încheie după 18 ani. Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie 2026, iar mai apoi celebrul prezentator se va despărți de postul cu care a colaborat timp de aproape două decenii. Cătălin Măruță și CEO-ul Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, au reacționat după ce informația a apărut în spațiul public.

Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV după 18 ani! Ce a declarat prezentatorul

Emisiunea „La Măruță”, care a debutat la Pro TV în octombrie 2007, va mai fi difuzată până pe 6 februarie 2026, după care celebrul prezentator se va despărți de postul de televiziune, conform . Cătălin Măruță a oferit o primă reacție. „Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri.

Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a afirmat acesta, conform .

Cum a reacționat șeful Pro TV după anunțul privind finalul emisiunii „La Măruță”

Directorul executiv al Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, a reacționat la rândul său după anunțul făcut de postul de televiziune. „La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă.

Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a afirmat lituanianul, care se află la conducerea televiziunii din decembrie 2013.

Cine este Cătălin Măruță

Născut pe 27 ianuarie 1977 la Târgu Jiu, Cătălin Măruță a lucrat la Televiziunea Română în perioada 2002-2005, fiind implicat în mai multe proiecte, poate cel mai cunoscut fiind emisiunea „Tonomatul DP2”. După câteva luni petrecute la Realitatea TV în 2005, acesta avea să treacă la Pro TV.

Emisiunea „La Măruță” a debutat pe 22 octombrie 2007, fiind cunoscută în primii 6 ani ca „Happy Hour”. Din 2008, , cei doi având împreună doi copii, , născut în 2011, și Eva, născută în 2015.