News

Bombă în Pro TV. Măruță e OUT după 18 ani. Prima reacție a prezentatorului

Cătălin Măruță părăsește Pro TV după 18 ani în care a realizat celebra emisiune „La Măruță”. Prezentatorul a oferit o primă reacție.
Bogdan Mariș
12.01.2026 | 22:23
Bomba in Pro TV Maruta e OUT dupa 18 ani Prima reactie a prezentatorului
ULTIMA ORĂ
Cătălin Măruță va părăsi postul Pro TV după 18 ani.
ADVERTISEMENT

„Era” Cătălin Măruță la Pro TV se încheie după 18 ani. Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie 2026, iar mai apoi celebrul prezentator se va despărți de postul cu care a colaborat timp de aproape două decenii. Cătălin Măruță și CEO-ul Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, au reacționat după ce informația a apărut în spațiul public.

Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV după 18 ani! Ce a declarat prezentatorul

Emisiunea „La Măruță”, care a debutat la Pro TV în octombrie 2007, va mai fi difuzată până pe 6 februarie 2026, după care celebrul prezentator se va despărți de postul de televiziune, conform iamnews.ro. Cătălin Măruță a oferit o primă reacție. „Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a afirmat acesta, conform Pro TV.

Cum a reacționat șeful Pro TV după anunțul privind finalul emisiunii „La Măruță”

Directorul executiv al Pro TV, Aleksandras Cesnavicius, a reacționat la rândul său după anunțul făcut de postul de televiziune. „La Măruță a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a afirmat lituanianul, care se află la conducerea televiziunii din decembrie 2013.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Cine este Cătălin Măruță

Născut pe 27 ianuarie 1977 la Târgu Jiu, Cătălin Măruță a lucrat la Televiziunea Română în perioada 2002-2005, fiind implicat în mai multe proiecte, poate cel mai cunoscut fiind emisiunea „Tonomatul DP2”. După câteva luni petrecute la Realitatea TV în 2005, acesta avea să treacă la Pro TV.

Emisiunea „La Măruță” a debutat pe 22 octombrie 2007, fiind cunoscută în primii 6 ani ca „Happy Hour”. Din 2008, Cătălin Măruță este căsătorit cu celebra interpretă Andra, cei doi având împreună doi copii, David, născut în 2011, și Eva, născută în 2015.

ADVERTISEMENT
Cum a promovat ginerele lui Gabriel Oprea în funcție de conducere la o...
Fanatik
Cum a promovat ginerele lui Gabriel Oprea în funcție de conducere la o instituție de stat. Ce sumă a dispărut din conturile familiei
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de...
Fanatik
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate
România, între temerile fermierilor și oportunitățile din acordul Mercosur. Ce importăm, de fapt,...
Fanatik
România, între temerile fermierilor și oportunitățile din acordul Mercosur. Ce importăm, de fapt, din statele din America de Sud
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge...
iamsport.ro
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge rece: 'Era un om extraordinar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!