Bombă în showbiz! Irina Rimes, jurata de la Vocea României, a fost cerută în căsătorie: „S-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr.”

, a surprins pe toată lumea cu o veste bombă. Bruneta s-a logodit cu iubitul ei francez, David Goldcher! Cei doi formează un cuplu de aproape trei ani, iar povestea cererii în căsătorie este la fel de specială ca relația lor.

Într-o emisiune TV, Irina a dezvăluit cum s-a întâmplat totul. David a ales un moment neașteptat pentru a-i cere mâna. În timp ce lucrau împreună la o melodie în franceză, el s-a pus într-un genunchi și a cerut-o pe Irina în căsătorie cu un elastic de păr, în loc de un inel tradițional.

Irina Rimes și David Goldcher trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și își construiesc de trei ani o relație serioasă. Gestul romantic făcut de David a venit ca o surpriză plăcută pentru artistă. La rândul ei, Irina demonstrează cât de importantă este această relație pentru ea, învățând franceza și făcând naveta frecvent între România și Franța.

Într-o apariție recentă la emisiunea “La Măruță”, Irina a fost întrebată direct de Pavel Bartoș, care a moderat temporar emisiunea, despre planurile ei de căsătorie. Astfel, artista a confirmat că David Goldcher, iubitul ei, iar ea a spus „Da”.

„Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis „da și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes, potrivit

Când vine vorba de inelul de logodnă, Irina are o abordare neconvențională. Nefiind o mare amatoare de bijuterii, ea i-a sugerat lui David că ar prefera o călătorie memorabilă în locul unui inel.

„Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a explicat jurata de la Vocea României.

În privința nunții, artista își imaginează nu una, ci trei ceremonii distincte: prima în România pentru colegii din industria muzicală, alta în Moldova pentru a onora tradițiile familiei sale, și o a treia în Franța.

„M-am gândit la trei, dar cred că e prea mult. Trei în sensul în care aș face una în vestul Franței. Smiley mi-a spus că vine la nunta mea numai dacă îl chem în Franța la un chateau. Și atunci, am zis că fac o nuntă pentru Smiley”, a continuat să povestească Irina Rimes, conform sursei citate.