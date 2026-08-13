Sport

Oficial! Derby-ul Dinamo – FCSB se va juca la 460 kilometri distanță de București. Exclusiv

Premieră absolută pentru fotbalul românesc! „Eternul Derby” Dinamo - FCSB se va juca, în campionat, în afara Bucureștiului. Duelul dintre cele două rivale va avea loc la 460 de kilometri de Capitală
Cristian Măciucă
13.08.2026 | 16:57
Oficial Derbyul Dinamo FCSB se va juca la 460 kilometri distanta de Bucuresti Exclusiv
breaking news
Bombă în SuperLiga: derby-ul Dinamo - FCSB se va juca pe „Cluj Arena!”. FOTO: Fanatik
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„Derby de România” se mută din București. Din cauza situației în care se află stadioanele din Capitală, Dinamo și FCSB se vor înfrunta într-un alt oraș. Este vorba despre Cluj, care va găzdui în premieră duelul celor mai galonate două cluburi din România.

UPDATE: Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce „Derby de România” a fost mutat la Cluj

Andrei Nicolescu, președintele executiv al „câinilor”, a confirmat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK conform căreia derby-ul Dinamo – FCSB se va juca pe Cluj Arena, 5 septembrie.

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„Cred că putem face anunțul oficial că avem acordul tuturor părților implicate, asta înseamnă al FCSB-ului, al Cluj Arena, acordul LPF-ului. Cred că, atâta timp cât opțiunile cu Arena Națională sunt limitate, meciul cu FCSB se va juca sâmbătă, 5 septembrie, pe Cluj Arena”, a spus Andrei Nicolescu, la Voyo Sport 1.

Dinamo – FCSB se joacă pe Cluj Arena!

Dinamo – FCSB se va juca pentru prima dată în istorie la poalele Feleacului! FANATIK a aflat că „Eternul derby” se va disputa sâmbătă, 5 septembrie, pe Cluj Arena, un stadion cu o capacitate de 30.201 locuri. Din informațiile FANATIK, varianta Arena Națională a căzut definitiv, după discuțiile purtate de Andrei Nicolescu și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, astfel că „Derby de România” a fost mutat în fieful Universității Cluj.

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Cele două rivale din SuperLiga, care vor fi adversare în etapa cu numărul 8 vor fi primite cu brațele deschise de primarul Emil Boc. Edilul din Cluj-Napoca a transmis că le așteaptă pe FCSB și Dinamo pe Cluj Arena, cu condiția să nu afecteze calendarul lui U Cluj. În acea etapă, „șepcile roșii” vor avea meci în deplasare la Universitatea Craiova.

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De ce nu se joacă „Derby de România” în București

Evident, ambele formații și-ar fi dorit ca acest meci să se joace în București. Dinamo va fi gazdă la acest derby, iar singurele variante erau Arena Națională și „Arcul de Triumf”. Închis din cauza concertelor și a evenimentelor din această vară, cel mai mare stadion din țară nu va fi gata până la data de disputare a meciului cu FCSB. În schimb, pe „Arcul de Triumf” gazonul este foarte prost, iar capacitatea este una foarte mică (n.r. – 8.207 locuri) în comparație cu interesul pe care îl suscită un derby Dinamo – FCSB.

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Andrei Nicolescu și Mihai Stoica au bătut palma pentru ca Dinamo – FCSB să se joace pe Cluj Arena

Varianta Cluj Arena pentru „Eternul derby” a apărut în urmă cu câteva zile, când oficialii cluburilor Dinamo și FCSB, Andrei Nicolescu, respectiv Mihai Stoica, au fost invitați în aceeași emisiune la Prima Sport. Președintele executiv al „câinilor” a venit cu ideea de a muta derby-ul la Cluj, iar MM a fost de acord.

Andrei Nicolescu: „Clujul ar fi o variantă. Dacă suntem de acord aici, batem palma și mergem la Cluj. Terenul ar fi perfect, se termină festivalul și se așază tot. Putem să batem palma acum, apoi să mergem să vedem. Dacă toată lumea este OK, putem să jucăm și sâmbătă”.

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Mihai Stoica: „Eu n-am absolut nimic împotrivă”.

Andrei Nicolescu: „Aranjăm pentru sâmbătă, să facem din derby-ul României un show. Până la urmă, este pentru spectatori, nu pentru mine sau pentru el”.

Mihai Stoica: „Știm de relația dintre ultrașii dinamoviști și cei ai lui U Cluj, dar nu este nicio problemă. Putem merge să jucăm acolo”.

Andrei Nicolescu: „S-ar umple stadionul cu suporteri din toate părțile. Mâine se va da un răspuns definitiv, cu asumare. Este vorba de termene. Asia Fest, să spunem, nu contează. Cădem de acord că jucăm luni și ne asumăm că vor fi cu 20% mai puțini oameni. Fiind de la 21:30, va fi cumva restrictiv, dar vedem.Problema este următoarea: cei de la SAGA au promis că vor ieși cât mai repede, să mute portafloor-ul și scena, iar cei care se ocupă de montaj să înceapă să decoperteze în același timp.

Dacă s-ar întâmpla asta, s-ar câștiga trei zile pentru ca gazonul să fie bun. Mai este o componentă: livrarea gazonului. Acolo, ei nu controlează lucrurile 100%. Dacă momentul recoltării cade într-o zi ploioasă, termenul se amână cu 24 de ore.Eu am speranță. De la SAGA am toate promisiunile, de la domnul Ciucu am toate promisiunile. Contează ca părțile care se ocupă de aspectele tehnice să cadă de acord. Dacă mâine este OK, bine. Dacă nu, mergem la Cluj”.

De când nu s-a mai jucat Dinamo – FCSB în afara Bucureștiului

Dinamo și FCSB nu s-au mai înfruntat în afara Bucureștiului din 25 mai 2011. „Derby de România” a avut atunci loc la Brașov, într-o finală de Cupa României câștigată de roș-albaștri cu scorul de 2-1. Partida de la poalele Tâmpeni a fost însă finala Cupei României, deci alegerea unui stadion neutru era firească și regulamentară, nefiind vorba despre un meci de campionat în care una dintre formații să-și fi mutat terenul propriu. Astfel, Dinamo – FCSB pe Cluj Arena va reprezenta o premieră în epoca recentă pentru un derby disputat cu statut de meci de campionat, nu doar o simplă repetare a precedentului de la Brașov.

  • 30.201 locuri este capacitatea stadionului Cluj Arena
  • 6.778 spectatori au fost la Dinamo – FCSB 1-2, disputat în luna mai pe „Arcul de Triumf”
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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