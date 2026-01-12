Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bombă în SuperLiga: Rapid ar putea rămâne fără Alex Dobre! Echipa care îl vrea cu orice preț: „Ofertă serioasă”

Vestea momentului legată de Rapid. Giuleștenii îl pot pierde pe Alexandru Dobre în acest mercato. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre căpitanul echipei bucureștene.
Mihai Dragomir
12.01.2026 | 10:25
Bomba in SuperLiga Rapid ar putea ramane fara Alex Dobre Echipa care il vrea cu orice pret Oferta serioasa
breaking news
Vestea momentului despre Alex Dobre. Pleacă de la Rapid? Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Mercato de iarnă este în plină desfășurare, iar echipele pun la cale tot felul de mutări interesante. Rapid îl poate pierde pe Alex Dobre. Vezi pe FANATIK cine este echipa care îl dorește insistent.

Rapid îl poate pierde pe Alex Dobre

Anul 2026 poate începe pentru Rapid cu o adevărată lovitură la capitolul plecări. Alex Dobre, căpitanul giuleștenilor și unul dintre cei mai buni fotbaliști ai echipei, poate pleca în străinătate.

Informația a fost oferită în premieră de moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, care a spus că Maccabi Haifa vrea să îl transfere în acest mercato pe jucătorul român.

„O să începem cu o informație de ultimă oră, pe care v-o anunț în premieră. Rapidul s-ar putea despărți de cel mai bun jucător al său. Este vorba de Alexandru Dobre, căpitanul și omul care a făcut diferența în prima parte a campionatului.

În momentul de față, Dobre are o ofertă foarte serioasă de la Maccabi Haifa, din Israel. Îl vor cu orice chip. Vom vedea dacă Rapid va accepta să își dea vedeta, cel mai în formă jucător, care i-a dus în spate. A fost un jucător semnificativ pentru Rapid.

Ar fi o adevărată lovitură ca Rapid să își piardă, practic, liderul. Nu știm ce vor hotărî, nu știu nici despre ce bani este vorba, dar aceasta este știrea dimineții”, a precizat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

De ce ar fi bine ca Rapid să îl cedeze pe Alex Dobre și de ce nu, de fapt

Specialiștii FANATIK au vorbit ulterior despre posibila plecare a lui Alex Dobre din Giulești. Marius Mitran consideră că acesta este un moment ideal la Rapid, când echipa are șanse reale la titlu, iar un jucător precum Dobre nu trebuie lăsat să plece în acest context.

„Nu e vorba doar de ce se întâmplă cu Dobre și relația cu Rapid, cât despre Rapid în relația cu celelalte echipe. Sunt 4 echipe pe aceeași poziție, punctele se înjumătățesc și vin la un punct. Frământarea perioada asta a fost să te întărești, sau, cazul Craiovei, liderul, să nu pierzi.

Eu nu l-aș da sub nicio formă pe Dobre în acest moment. Sunt momente rare când Rapid a luat titlul. Sunt peste 100 de ani de existență cu doar 3 titluri. Acum, când echipa chiar are șanse la titlu, trebuie ținut. Nu îl ții o viață, s-ar putea la final de mai să iei campionatul și să îl vinzi apoi!”, a comentat Marius Mitran.

Dănuț Lupu, de partea opusă, consideră că Rapid nu mai poate amâna plecarea lui Dobre, mai ales după prestațiile avute și după posibila dorință a jucătorului de a bifa un transfer în afara țării.

„Eu nu sunt de acord. Doamne ferește, se poate accidenta. Mai e altă problemă, jucătorul s-ar putea să vrea să plece, nu e lăsat, și nu mai joacă. Capul lui nu va mai fi acolo unde trebuie. 

Prețul corect pentru plecarea lui Dobre este 4-5 milioane. L-aș da pe 4 milioane, nici nu m-aș gândi. A fost unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului, la început, dar de vreo 4-5 etape a cam dispărut”, a opinat și Dănuț Lupu.

  • 2,8 milioane de euro este cota actuală a lui Alex Dobre
  • 27 de ani are Alex Dobre
