Bomba începutului de an: Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid!

Cristi Chivu, antrenorul român aflat pe val in Serie A, este foarte aproape de a da o mega lovitură în vara acestui an. E pe lista scurtă a marelui Real Madrid, care s-a despărțit recent de Xabi Alonso.
28.01.2026 | 08:40
După ce a semnat cu Inter Milano, Cristi Chivu ar putea da o nouă lovitură. E pe lista scurtă a lui Real Madrid. foto: hepta
Antrenorul român Cristi Chivu este pe cai mari la Inter Milano, cu care conduce clasamentul din Serie A având un avans de 5 puncte față de locul 2, iar performanțele sale nu aveau cum să rămână neobservate. Și în vară ar putea da marea lovitură a carierei, pentru că ar fi pe lista scurtă din care Real Madrid își va alege viitorul tehnician.

Cristi Chivu ar fi ajuns pe lista lui Real Madrid! Vestea momentul în fotbalul mondial

Real Madrid nu trece printr-o perioadă foarte bună în ceea ce privește rezultatele, clubul „blanco” pierzând recent Supercupa Spaniei în fața marelui rival Barcelona și fiind eliminat din Cupă de o echipă aflată în subsolul clasamentului în liga secundă. După eșecul din Supercupă, antrenorul Xabi Alonso a fost demis, interimar până în vară va fi Alvaro Arbeloa, dar președintele Florentino Perez a început deja căutările pentru noul tehnician.

Iar bomba acum apare. Pentru că, potrivit ultimelor informații oferite de Gsp.ro, pe lista scurtă de pretedenți se află și românul Cristi Chivu, tehnician care are Italia la picioare după ce a făcut-o pe Inter lider autoritar în Serie A.

Oamenii lui Florentino Perez, șeful de la Real Madrid, s-au interesat de situația lui Cristi Chivu

Deocamdată, discuțiile au avut loc doar pe căi neoficiale, clubul din capitala Spaniei sondând terenul pentru a vedea dacă tehnicianul român ar fi dispus să o lase pe Inter pentru a veni pe banca celui mai galonat club din lume.

Real Madrid analizează foarte atent varianta Cristi Chivu, pe care-l ia în calcul pentru un proiect pe termen mediu și lung. De altfel, în ultima perioadă, oamenii lui Florentino Perez au început să culeagă informații despre tehnicianul român. A fost abordat chiar și Pietro Chiodi, impresarul cu care colaborează Chivu, semn că nu e vorba doar de un simplu foc de paie.

Dacă Cristi Chivu își va da acordul să meargă la Real Madrid, club pe care l-a refuzat în trecut, pe când era jucător, rămâne de văzut cum se va putea realiza această mutare în vară. Pentru că românul încă mai este legat prin contract de Inter Milano, cu care a semnat în iunie 2025 un angajament valabil pe 2 ani.

  • 30.06.2027 este data la care expiră contractul lui Cristi Chivu cu Inter Milano
