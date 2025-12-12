Bombă! Informații de ultimă oră despre Dan Petrescu: „Ofertă de 3 milioane de euro pe an!”. Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII Giovanni Becali a dezvăluit că Dan Petrescu are o ofertă extrem de bună din China

Întrebat de către Horia Ivanovici cu privire la situația medicală a lui Dan Petrescu, Giovanni Becali a oferit vești îmbucurătoare în acest sens. În plus, cu această ocazie celebrul impresar de fotbaliști a făcut și dezvăluirea momentului despre fostul antrenor de la CFR Cluj.

Potrivit spuselor sale, tehnicianul are în prezent o ofertă foarte bună pentru a reveni în prima ligă din China. Astfel, sunt șanse foarte mari ca „Bursucul” să revină în antrenorat poate chiar din această iarnă sau, în cel mai rău caz, în vara anului viitor.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară nu mai stă. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia.

Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea.

Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu? Nicăieri în lume, și noi am mai avut jucători în Turcia, încolo, încoace, care au mai întârziat, imediat la prima sesizare la FIFA îți dă banii.

Păi da normal (n.r. despre faptul că Neluțu Varga va rezolva problemele financiare de la CFR Cluj) , a băgat 60-70 de milioane în echipa asta. Chapeaux pentru Neluțu!”, la