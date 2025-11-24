Bombă! Iuliu Mureșan a anunțat plecarea vedetei de la CFR după 3-0 cu Rapid. „E greu să mai joace fotbal!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a câştigat cu 3-0 în faţa Rapidului şi speră ca turul de coşmar din sezonul regulat să fie dat uitării. Ardelenii speră la un parcurs aproape de perfecţiune în lupta pentru a prinde play-off-ul.

Kurt Zouma pleacă de la CFR Cluj: „E greu să mai joace fotbal”

Iuliu Mureşan a anunţat schimbări importante la echipă. Preşedintele lui CFR Cluj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că vedeta Kurt Zouma nu mai poate juca fotbal la acest nivel şi cel târziu în iarnă i se va rezilia contractul:

„Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărţire la iarnă. Să vedem, trebuie să discutăm şi cu el. , dar noi avem nevoie de jucători apţi şi care îşi doresc.

El îşi doreşte să joace, e de calitate ca şi caracter, are un fizic impresionant, dar are nişte probleme la ambii genunchi. E greu să mai joace fotbal la nivelul ăsta. Şansele sunt de 99% să plece, da, probabil că da.

De când a venit Pancone a făcut antrenamente mult mai tari, cu contacte. El la primul antrenament mai dur nu a rezistat şi s-a accidentat. Şi trebuie să ne uităm şi la salariu, avem un buget care nu ne permite foarte multe.

Neluţu Varga vrea binele echipei. Eu sunt deschis şi îmi spun părerea în faţa oricui. Vreau să ieşim din criza asta. Pot să vă confirm că jucătorul nu poate din punct de vedere fizic”, a spus Mureşan la FANATIK SUPERLIGA.

Islam Slimani continuă la CFR Cluj! Ce salariu are vedeta

În schimb, Islam Slimani va continua alături de CFR Cluj. Mureşan a dezvăluit că salariul algerianului este foarte mic, iar , ambiţia lui fiind de a juca la Cupa Mondială din 2026:

„Slimani nu pleacă. E foarte pozitiv, vrea să joace. Este un jucător util, a intrat bine când a intrat. E foarte corect la antrenamente, face la maximum, creşte foarte mult fizic. Se vede cum pune piciorul pe minge. Şi-a impus respectul faţă de ceilalţi jucători.

Scopul lui a fost să revină în circuitul naţionalei. A venit pe un salariu mic. Cu el costurile sunt foarte mici. Ca să vă şi spun, 5000 de euro lunar. El n-a venit pentru bani.

E ambiţia lui să joace la echipa naţională. E clar că băiatul n-a venit pentru bani. Este foarte pozitiv. Nu se pune problema despărţirii de el”, a spus Iuliu Mureşan la FANATIK SUPERLIGA.