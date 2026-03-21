Bombă! Iuliu Mureșan vrea ca CFR să joace pe „Cluj Arena”: „Le pun cererea în brațe”. Exclusiv

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.03.2026 | 12:17
Iuliu Mureșan vrea CFR pe Cluj Arena. Foto: colaj Fanatik
Iuliu Mureșan a anunțat că își dorește ca CFR Cluj să își poată juca meciurile de pe teren propriu pe „Cluj Arena”, stadionul pe care, după cum se știe foarte bine, evoluează în mod tradițional marea rivală din oraș, U Cluj. Președintele clubului din Gruia a explicat că în prezent folosirea propriei arene, construite din fonduri private, presupune costuri foarte mari de întreținere.

Iuliu Mureșan a anunțat că vrea ca CFR să joace alături de U pe „Cluj Arena”

Așadar, se pare că pentru cei de la CFR Cluj ar fi mai rentabil să se mute pe celălalt stadion important din oraș. În acest sens, Mureșan a informat chiar că urmează să facă o adresă oficială către Consiliul Județean, administratorul de la „Cluj Arena”. De asemenea, pentru a-și argumenta punctul de vedere, a oferit câteva exemple de situații similare petrecute de-a lungul timpului inclusiv în România.

„Sunt două echipe foarte bune acum în Cluj, pentru prima dată după părerea mea. U Cluj este o echipă foarte puternică, echilibrată, care în mod real emite pretenții la a câștiga campionatul. Deci chiar e posibil acest lucru. La noi problema e că, vedeți că dacă la București pe Arena Națională pot juca 3-4 echipe, nu știu câte, la nevoie, pe Arcul de Triumf la fel, la Craiova puteau juca, la Cluj nu se poate. De exemplu eu, având așa probleme, stadionul nostru, chiar dacă noi l-am făcut și este proprietate, pentru noi este păgubos, este greu de dus cheltuiala cu stadionul. Mi-ar plăcea să jucăm pe Cluj Arena, cum joacă în multe locuri, chiar și în România, echipe. Și să plătim și noi o chirie, cum plătește și U Cluj.

Și chiar mă gândesc să fac o cerere în acest sens Consiliului Județean, cu argumente foarte solide. Pe stadionul din Ghencea, al Stelei, joacă și FCSB, joacă și echipa națională, și alte echipe probabil, dacă ar cere. Nu sunt făcute din banii cluburilor. Noi am făcut stadionul din banii CFR-ului, banii clubului. Astea sunt din banii tuturor, inclusiv din banii mei, din banii CFR-iștilor. Deci nu ar fi corect să fim blocați. E un lucru pe care îl spun și cred că o să fac asta”, a spus Iuliu Mureșan în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Care sunt argumentele lui Iuliu Mureșan

În mod așteptat, este vorba despre un calcul de rentabilitate făcut de președintele de la CFR Cluj: „Noi nu putem acum, la nivelul la care suntem din punct de vedere financiar, să întreținem nici gazonul. Nu ne permitem să punem acum un gazon hibrid, cum au pus ei, Consiliul Județean, că nu au fost banii clubului, încă o dată menționez. Ei dau o chirie lunară și atât. Și plătesc niște utilități pentru meci. Și e mult mai ieftin să faci așa decât să întreții un stadion, cum facem noi. Asta vă spun în mod cert, că am făcut calcule. Stadionul este mai modern decât al nostru. Gazonul e hibrid, e mult mai rezistent la climă, la frig.

Curentul, când se dă drumul la degivrare, nu îi costă pe U Cluj sau pe noi, dacă am juca, și așa mai departe. Tu plătești doar pentru meci, câteva ore de funcționare, plus utilități. E mult mai rentabil pentru club. Chiar îmi doresc să fac această cerere. Chiar sunt curios, când le dau în brațe această cerere, ce o să facă cu ea. Chiar sunt curios, să urmăriți și voi. E foarte interesant, e un subiect foarte interesant și pentru presă”. 

Iuliu Mureșan vrea să mute CFR pe Cluj Arena

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
