Bombă la CFR Cluj! Dan Petrescu își negociază plecarea de la campioană. Când vrea să-și anunțe demisia! Exclusiv

Tensiunile de la CFR Cluj sunt aproape să ducă la despărțirea lui Dan Petrescu de echipa patronată de Neluțu Varga! Din informațiile FANATIK, tehnicianul intenționează să-și anunțe plecarea de la campioană după meciul din runda următoare cu FC Argeș!

Surpriză imensă la CFR Cluj! Dan Petrescu ia în calcul tot mai serios să se despartă de CFR Cluj! Deși a susținut inclusiv după eșecul cu Sivasspor că el are un contract și nu vrea să-și dea demisia, chiar dacă-i este solicitată de fani, tehnicianul pare că s-a răzgândit.

De ce această schimbare de strategie la Petrescu? E foarte posibil ca totul să aibă legătură cu cu turcii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate ultimatumul pe care omul de afaceri i l-a dat antrenorului său.

La câteva ore după întâlnirea dintre cei doi, Petrescu a avut o reacție surprinzătoare față de colaboratorii săi din staff. Din informațiile FANATIK, „Bursucul” i-ar fi anunțat pe aceștia că acest al treilea mandat al său la CFR Cluj este pe final. Mai mult, că e pregătit să negocieze cu patronul Neluțu Varga despăgubirile pe care să le primească la preconizata despărțire.

Petrescu a fost foarte deranjat de tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni la echipă și în jurul echipei. Iar ca să sugereze că nu glumește deloc atunci când vorbește de plecarea de la CFR, el și-ar fi pus în temă oamenii din staff că-și va anunța demisia după meciul cu FC Argeș. Luni seara, 19 septembrie, la Pitești!

că decizia despărțirii de CFR Cluj nu va veni mai întâi de la el, indiferent de rezultatele echipei. Cu atât mai mult cu cât Petrescu a declarat mai tot timpul în acest sezon, la eșecuri sau semi-eșecuri, că nu are ce să reproșeze băieților atâta timp cât echipa își creează ocazii.

Dar atitudinea de „non-demisie” a lui Petrescu avea legătură, în primul rând, pe care o are în contract. Este suma pe care Varga trebuie să i-o achite dacă-l dă afară sau Petrescu să o dea patronului dacă vrea să plece la vreo ofertă mai bună.

După cele petrecute la ultimele meciuri ale CFR-ului, totul culminând cu eșecul cu Sivasspor, plus ședința în care l-a băgat Neluțu Varga, Petrescu a dat înapoi. Chiar pare decis să plece el, dar nu pe gratis!

Vrea să negocieze cu patronul o sumă cu care să fie de acord părțile pentru a-și strânge mâna. Este motivul pentru care Dan le-a transmis celor din staff că își va negocia financiar plecarea. FANATIK a aflat că tehnicianul ar vrea cam jumătate din clauză, adică vreo 200.000 de euro, pentru a se despărți de CFR Cluj.

Mai există două amănunte care l-au iritat foarte tare pe Petrescu, deși nu a spus-o vreodată în aparițiile publice.

Tehnicianul s-a plâns apropiaților că nu mai simte sprijinul șefilor în ultima vreme. La urechile tehnicianului ar fi ajuns informații că, după remiza obținută la potou în Kosovo, cu Ballkani, Neluțu Varga ar fi început deja să-i caute înlocuitor! Într-adevăr, , dar Petrescu era convins că este doar un accident.

De asemenea, „Bursucul” a fost extrem de deranjat de faptul că i s-a cerut demisia din tribune, atât la meciul câștigat cu CSU Craiova, dar mai ales după 0-1 cu Sivasspor.

E incredibil așa ceva! La câte am făcut pentru CFR, la câte trofee am adus, la câți bani am băgat în club, să ajung să fiu umilit de tribună cu demisia, demisia!”, le-ar fi spus Dan colaboratorilor săi.