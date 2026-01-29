Bombă la Craiova! Ștefan Baiaram, pe lista echipei din Bundesliga, care tocmai a bătut-o pe Bayern Munchen

ADVERTISEMENT

Vedeta Universității Craiova, Ștefan Baiaram, din afara României și viitorul său rămâne unul sub semnul întrebării, asta după ce o echipă importantă din Bundesliga l-a pus pe lista de transferuri.

Ștefan Baiaram, pe lista echipei din Bundesliga care tocmai a bătut-o pe Bayern Munchen

Ștefan Baiaram a reușit să devină omul numărul 1 în ofensiva oltenilor după plecarea din vară a lui Alexandru Mitriță, în China, iar fotbalistul crescut în Bănie a avut prestații apreciate inclusiv în Conference League și asta aduce un interes ridicat din partea altor formații.

Se pare că extrema oltenilor a ajuns inclusiv pe lista lui Augsburg, echipă care recent a bătut-o pe Bayern Munchen, 2-1, chiar pe Allianz Arena. Nemții încă nu au trimis o ofertă oficială pe adresa Universității Craiova, dar vor să-și întărească ofensiva, una care a suferit în actuala stagiune, și Ștefan Baiaram ar fi unul dintre jucătorii analizați în vederea unui transfer, notează .

Ștefan Baiaram a refuzat o ofertă în această iarnă și spune că va pleca de la Universitatea Craiova în vară

Fotbalistul Universității Craiova , informație anunțată exclusiv la FANATIK de Giovanni Becali, dar șefii formației din Bănie au decis să nu-l lase momentan să plece. Baiaram a vorbit despre viitorul său, după victoria cu FC Botoșani, 2-0, și a anunțat că-și dorește să facă pasul afară, însă la finalul sezonului.

„Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Baiaram.

3 jucători din România au evoluat în trecut pentru Augsburg

Formația bavareză are 15 ani consecutivi de când se află în Bundesliga, asta după ce în trecut s-a chinuit prin eșaloanele inferioare. De-a lungul istoriei echipei au fost 3 jucători cu naționalitate română care au jucat pentru formația germană.

Rudolf Rancz, mijlocaș crescut la Poli Timișoara, a fost jucătorul lui Augsburg între 1999 și 2002. Tot în acea perioadă, între 2000 și 2002, Adrian Gongolea, fundaș central fost și la Rapid, a evoluat și el pentru trupa din Germania. Ultimul jucător cu origini românești care a îmbrăcat tricoul lui Augsburg a fost Ronny Philp, între 2012 și 2015, un fundaș dreapta născut la Sibiu, care nu a jucat însă vreodată în SuperLiga.