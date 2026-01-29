Sport

Bombă la Craiova! Ștefan Baiaram, pe lista echipei din Bundesliga, care tocmai a bătut-o pe Bayern Munchen

Ștefan Baiaram ar putea pleca de la Universitatea Craiova în actuala perioadă de mercato, asta după ce un club important din Bundesliga l-a pus pe lista de transferuri.
Mihai Alecu
29.01.2026 | 10:23
Ștefan Baiaram ar putea prinde transferul carierei în Germania
Vedeta Universității Craiova, Ștefan Baiaram, continuă să atragă interes din partea cluburilor din afara României și viitorul său rămâne unul sub semnul întrebării, asta după ce o echipă importantă din Bundesliga l-a pus pe lista de transferuri.

Ștefan Baiaram a reușit să devină omul numărul 1 în ofensiva oltenilor după plecarea din vară a lui Alexandru Mitriță, în China, iar fotbalistul crescut în Bănie a avut prestații apreciate inclusiv în Conference League și asta aduce un interes ridicat din partea altor formații.

Se pare că extrema oltenilor a ajuns inclusiv pe lista lui Augsburg, echipă care recent a bătut-o pe Bayern Munchen, 2-1, chiar pe Allianz Arena. Nemții încă nu au trimis o ofertă oficială pe adresa Universității Craiova, dar vor să-și întărească ofensiva, una care a suferit în actuala stagiune, și Ștefan Baiaram ar fi unul dintre jucătorii analizați în vederea unui transfer, notează GSP.

Ștefan Baiaram a refuzat o ofertă în această iarnă și spune că va pleca de la Universitatea Craiova în vară

Fotbalistul Universității Craiova a avut propuneri inclusiv de peste ocean, informație anunțată exclusiv la FANATIK de Giovanni Becali, dar șefii formației din Bănie au decis să nu-l lase momentan să plece. Baiaram a vorbit despre viitorul său, după victoria cu FC Botoșani, 2-0, și a anunțat că-și dorește să facă pasul afară, însă la finalul sezonului.

„Poate să fie anul nostru, trebuie să muncim la fel în continuare, avem cea mai bună echipă. Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a declarat Baiaram.

3 jucători din România au evoluat în trecut pentru Augsburg

Formația bavareză are 15 ani consecutivi de când se află în Bundesliga, asta după ce în trecut s-a chinuit prin eșaloanele inferioare. De-a lungul istoriei echipei au fost 3 jucători cu naționalitate română care au jucat pentru formația germană.

Rudolf Rancz, mijlocaș crescut la Poli Timișoara, a fost jucătorul lui Augsburg între 1999 și 2002. Tot în acea perioadă, între 2000 și 2002, Adrian Gongolea, fundaș central fost și la Rapid, a evoluat și el pentru trupa din Germania. Ultimul jucător cu origini românești care a îmbrăcat tricoul lui Augsburg a fost Ronny Philp, între 2012 și 2015, un fundaș dreapta născut la Sibiu, care nu a jucat însă vreodată în SuperLiga.

