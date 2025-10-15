Bombă la FCSB! Gigi Becali i-a anunțat plecarea lui Mihai Popescu și i-a găsit deja înlocuitor: „Din Portugalia”

Mihai Popescu nu mai este de mult preferatul lui Gigi Becali, iar accidentarea suferită la echipa națională ar putea să-i pună capăt aventurii sale la FCSB. După ce a fost unul dintre fotbaliștii providențiali pentru FCSB în sezonul trecut, stoperul de 32 de ani are zilele numărate la campioana României.
Mihai Popescu s-a accidentat la ultima acțiune a naționalei și va lipsi pentru minimum 5-6 luni de pe terenul de fotbal. Intrat deja în dizgrațiile patronului de mai mult timp, Gigi Becali a anunțat că este foarte puțin probabil să-i mai reînnoiască contractul fundașului central. Mai mult decât atât, patronul FCSB a anunțat că pista pe care Mihai Stoica se uită pentru a aduce un nou stoper este liga din Portugalia.
„Pe Chiricheș îl trecem pe lista UEFA că avem un loc liber la Mihai Popescu. UEFA dă voie, FRF nu dă voie. O să dureze 5-6 luni de zile până își revine. (n.r. – Îl vedem campionatul viitor adică) Da, la altă echipă. O să-i expire contractul, ce să mai fac cu el? Se duce contractul. Până revine mai durează 5-6 luni, e accidentat. Nu are rost să discutăm de asta.
Eu vreau fundași centrali de genul lui Ngezana și Dawa, puternici, de 1,90, puternici, așa a fost anul trecut. E altceva. Nu are rost să vorbim despre Mihai Popescu. Are și el belele lui. (n.r. fundași pentru la iarnă?) Din Portugalia am înțeles că vrea să ia ceva. Se uită Meme în Portugalia”, a spus Gigi Becali, conform Digi Sport.
