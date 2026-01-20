Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv

Situația lui Vlad Chiricheș la FCSB a fost decisă. Ce verdict a fost luat în cazul veteranului și ce răspuns a dat acesta. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
20.01.2026 | 11:26
Bomba la FCSB Vlad Chiriches sia dat acordul si semneaza Urmeaza anuntul oficial Exclusiv
breaking news
Final de telenovelă. Chiricheș și-a dat acceptul. Ce se întâmplă cu veteranul de la FCSB. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

FCSB trece prin schimbări importante la nivelul lotului în această iarnă. Conducerea a decis ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheș, iar veteranul și-a dat acordul. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre campioana României.

Vlad Chiricheș semnează rezilierea cu FCSB

Perioada de iarnă aduce multe mutări importante la echipele din SuperLiga. FCSB, campioana en-titre, face și ea schimbări în perspectiva celei de-a doua părți din acest campionat.

ADVERTISEMENT

După eșecul cu 0-1 contra lui FC Argeș în etapa 22 din SuperLiga, Gigi Becali a anunțat, sâmbătă, 17 ianuarie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că îi va rezilia contractul lui Vlad Chiricheș. FANATIK a aflat că jucătorul și-a dat acceptul, iar despărțirea dintre cele două părți se va produce în decursul zilei de marți, 20 ianuarie.

„Haideți să vă dau o informație caldă, de astăzi. Vlad Chiricheș și-a dat acordul să rezilieze contractul cu FCSB, după ce Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA sâmbătă, după meciul cu FC Argeș, că îi va spune lui Mihai Stoica decizia pe care a luat-o.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de...
Digi24.ro
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Jucătorul nu va rămâne la FCSB. Din informațiile noastre, Chiricheș vrea să fie antrenor, nu va rămâne pe acea funcție de director sportiv despre care se vorbea. Nu cred că va mai continua ca jucător, cred că acel meci de la Pitești a fost ultimul, o retragere nedreaptă!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte...
Digisport.ro
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”

Robert Niță îl compătimește pe Vlad Chiricheș. „Merita altfel de tratament!”

Vlad Chiricheș este un nume important în istoria recentă a celor de la FCSB. Fundașul central a ajutat echipa bucureșteană la atingerea unor performanțe foarte mari, și pe plan intern, dar și pe plan extern, atât în prima sa aventură la club, cât și în cea de-a doua, începută din vara anului 2023. Robert Niță și-a exprimat în direct regretul față de finalul poveștii lui Chiricheș în fotbal.

„Păcat, îmi pare rău pentru Chiricheș, și pentru ce a însemnat el la FCSB, dar și pentru perioada asta după reîntoarcerea lui din străinătate. Cred că merita un altfel de tratament!”, a spus și Robert Niță.

ADVERTISEMENT
  • 36 de ani are Vlad Chiricheș
  • 7 trofee a câștigat Vlad Chiricheș în carieră, toate cu FCSB

Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează

Marius Șumudică, anunț categoric după înfrângerea drastică din Arabia Saudită: „Dacă ne vom...
Fanatik
Marius Șumudică, anunț categoric după înfrângerea drastică din Arabia Saudită: „Dacă ne vom salva, e ca și cum am luat campionatul”
Dinamo a trimis o nouă ofertă pentru Vladislav Blănuță: „Am primit deja un...
Fanatik
Dinamo a trimis o nouă ofertă pentru Vladislav Blănuță: „Am primit deja un răspuns”
Valeriu Iftime, discurs fără precedent după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc:...
Fanatik
Valeriu Iftime, discurs fără precedent după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc: „Într-o lume normală, acest meci nu se juca. Sunt bolnav de aseară”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa...
iamsport.ro
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa că sunt prieten cu el, de aceea s-a comportat așa cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!