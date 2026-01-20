Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB trece prin schimbări importante la nivelul lotului în această iarnă. Conducerea a decis ce se va întâmpla cu Vlad Chiricheș, iar veteranul și-a dat acordul. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre campioana României.

Vlad Chiricheș semnează rezilierea cu FCSB

Perioada de iarnă aduce multe mutări importante la echipele din SuperLiga. FCSB, campioana en-titre, face și ea schimbări în perspectiva celei de-a doua părți din acest campionat.

ADVERTISEMENT

După în etapa 22 din SuperLiga, FANATIK a aflat că jucătorul și-a dat acceptul, iar despărțirea dintre cele două părți se va produce în decursul zilei de marți, 20 ianuarie.

„Haideți să vă dau o informație caldă, de astăzi. Vlad Chiricheș și-a dat acordul să rezilieze contractul cu FCSB, după ce Gigi Becali a spus la FANATIK SUPERLIGA sâmbătă, după meciul cu FC Argeș, că îi va spune lui Mihai Stoica decizia pe care a luat-o.

ADVERTISEMENT

Jucătorul nu va rămâne la FCSB. Din informațiile noastre, Chiricheș vrea să fie antrenor, nu va rămâne pe acea funcție de director sportiv despre care se vorbea. Nu cred că va mai continua ca jucător, cred că acel meci de la Pitești a fost ultimul, o retragere nedreaptă!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Robert Niță îl compătimește pe Vlad Chiricheș. „Merita altfel de tratament!”

Vlad Chiricheș este un nume important în istoria recentă a celor de la FCSB. Fundașul central a ajutat echipa bucureșteană la atingerea unor performanțe foarte mari, și pe plan intern, dar și pe plan extern, atât în prima sa aventură la club, cât și în cea de-a doua, începută din vara anului 2023. Robert Niță și-a exprimat în direct regretul față de finalul poveștii lui Chiricheș în fotbal.

„Păcat, îmi pare rău pentru Chiricheș, și pentru ce a însemnat el la FCSB, dar și pentru perioada asta după reîntoarcerea lui din străinătate. Cred că merita un altfel de tratament!”, a spus și Robert Niță.

ADVERTISEMENT

36 de ani are Vlad Chiricheș

7 trofee a câștigat Vlad Chiricheș în carieră, toate cu FCSB