Bombă la miezul nopții! Florentino Perez anunță cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid: „Cel puțin 150.000.000 de euro”

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Florentino Perez (79 de ani) a oferit un interviu joi seară în care a vorbit despre intențiile sale pentru viitorul lui Real Madrid. Legendarul președinte al „Los Blancos” a anunțat că are pe listă transferul unui jucător ce va costa peste 150 de milioane de euro.

Real Madrid sparge banca pentru o vedetă surpriză

Florentino Perez și Enrique Riquelme fac tot posibilul să atragă voturi pentru a obține poziția de președinte al clubului Real Madrid. După ce tânărul om de afaceri a dat-o în bară anunțând că Haaland va veni la Real Madrid dacă va obține funcția, însă întregul anturaj al norvegianului a dezmințit aceste informații, Florentino Perez contraatacă cu lucruri concrete.

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Actualul președinte promite că împreună cu el vor veni Jose Mourinho, Denzel Dumfries și Ibrahima Konate, iar marți urmează să facă o ofertă uriașă pentru un superstar al fotbalului mondial. „Galacticii” sunt gata să doboare recordul celui mai scump transfer, iar Perez anunță că ar fi vorba de o sumă de peste 150.000.000 de euro. El a oferit mai multe indicii despre jucătorul pentru care urmează să înainteze o ofertă. A dezvăluit că nu este vorba despre Haaland, Doku sau Olise și că nu va veni din Premier League. Tot el explică faptul că jucătorul evoluează de la mijlocul terenului în sus. Prin urmare, toate indiciile duc la unul dintre starurile lui PSG, fie că va fi vorba de Vitinha, Desire Doue, Kvaratskhelia sau Ousmane Dembele.

„Când transferăm pe cineva, facem asta pentru a crea entuziasm. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaká. Jucătorul va fi de calibrul ăsta și nu e din Premier League. Un Galáctico total. (n.r. – Cum vi se pare Michael Olise) E un jucător grozav, dar nu e numele la care mă gândesc. Nu e nici Doku, nici Haaland. Joacă de la mijlocul terenului în față.

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Vă pot spune despre trei transferuri: Mourinho, Konaté și Dumfries. Dar vor mai fi și altele. Marți, voi face o ofertă semnificativă unei echipe de top din Liga Campionilor pentru un jucător grozav. Ar fi cea mai mare sumă de transfer pe care a plătit-o vreodată Real Madrid. Cel puțin 150 de milioane”, a declarat Florentino Perez în discuția cu Iker Jiménez, pentru

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Florentino Perez, înțepături pentru Enrique Riquelme

Manchester City a ieșit la atac după ce Enrique Riquelme, contracandidatul lui Florentino Perez la președinția clubului, Întreg anturajul jucătorului, inclusiv tatăl său, Alfie Haaland, au dezvăluit că nu există un asemenea acord, iar

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„Toată lumea a negat – tatăl său, agentul său și clubul. Este un bluf. Este o candidatură plină de blufuri. Și de aceea sunt aici, să apăr Real Madrid. Suntem un club unit. Nimeni nu o va apăra pe Real Madrid mai bine decât mine”. Cât despre zvonurile că Florentino Perez ar dori să vândă Real Madrid, actualul președinte al clubului a spus următoarele: „E o prostie. Vreau ca membrii să dețină clubul. Vreau ca întregul activ să treacă la membri. Acesta este visul meu, ca proprietarii financiari să fie cei 100.000 de membri. Dacă aș fi vrut să păstrez clubul, aș fi făcut-o deja”.

Top 5 cele mai scumpe achiziții făcute de Real Madrid

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