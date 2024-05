Bombă la Mireasa! Vedetele show-ului sunt acuzate de trafic, consum de droguri și videochat. Poliția a intrat pe fir

Sătui de ceea ce văd la televizor, telespectatorii au luat atitudine și au ajuns să denunțe ilegalitățile pe care concurenții Mireasa le recunosc fără rețineri. Informații uluitoare au ieșit la iveală despre vedetele Mireasa, show-ul prezentat de Simona Gherghe.

Cine sunt, de fapt, vedetele care apar zi de zi la Antena 1? Trecutul rușinos a doi concurenți de la Mireasa a ieșit la iveală

O nouă zi, un nou scandal în casa Mireasa! Căci, după ce chiar înainte de începerea sezonului 9, Viperele Vesele au scos la iveală faptul că . Legătura ar fi fost încheiată de ea, după ce s-ar fi îndrăgostit de altcineva. Iar la final, ar fi plecat din casa în care au locuit cu mai multe bunuri.

Cinci luni mai târziu, informațiile au fost confirmare chiar de tânără, într-o discuție pe care a avut-o cu toate concurentele în camera de hotel, încă din prima seară în care s-au întâlnit. Mai mult decât atât, fără rețineri, a afirmat că i-a fost permisul suspendat pe o perioadă de 5 ani, fiind prinsă la volan sub influența substanțelor interzise.

„Vă informăm că la începutul sezonului 9 al emisiunii Mireasa, în seara petrecută de toate concurentele la hotel, aceasta s-a confesat unora dintre ele că are permisul de conducere suspendat timp de 5 ani pentru consum de substanțe interzise.

(…) A fost prinsă la volan cu iarba în organism. Probabil și agitația ei de la începutul sezonului se explica prin lipsa materialului furajer. (…) A mai povestit și că i s-a făcut mâna grebla pe 3000 de euro ai fostului iubit, nu doar pe cele 2 pisici”, au dezvăluit

Antonia prinsă cu mâța-n sac. S-a dat singură de gol: „A mințit”

Nu este singura minciună pe care Antonia a spus-o la televizor. Se pare că tânăra tatuatoare nu era complet de străină de ceea ce se întâmplă în casa Mireasa. Căci, contrar a ceea ce a spus ea, a stat de vorbă aproape o oră cu foștii concurenți ai emisiunii.

„Vă prezentăm dovada că Antonia a mințit în emisiunea Mireasa-Capriciile Iubirii. De fapt, a vorbit cu foștii concurenți timp de aproape 1 oră, într-un videocall realizat pe Whatsapp”, sunt informațiile făcute publice de sursa citată anterior.

Concurenta Mireasă nu este chiar o fată cuminte

Pe de altă parte, meseria de tatuatoare nu este singura pe care Antonia a practicat-o, iar concurenta show-ului prezentat de Simona Gheorghe nu este nici pe departe o fată inocentă. De fapt, tânăra a practicat și ea, , videochatul.

Pentru bani, frumoasa concurentă, care la vremea aceea avea un alt look, părul lung și blond oferindu-i o alură de Rapunzel- ce o putea ajuta să atragă clienții dornici să ofere tips generos. A spus-o chiar ea și o demonstrează și imaginile care au intrat în posesia FANATIK.

„În aceeași seară de pomină de la hotel, Antonia s-a confesat și că a practicat și ea aceeași meserie ca Marinescu. Dar doar pentru 2 săptămâni”, susțin Viperele Vesele.

Telespectatorii iau atitudine! Concurentul Mireasa, denunțat pentru consum și trafic de droguri

Nu este singurul scandal care a izbucnit în casa Mireasa. O altă controversă . În urma declarațiilor pe care chiar chiar el le-a făcut în repetate rânduri, conform cărora ar fi făcut trafic de droguri, pe teritoriul României, telespectatorii au luat atitudine.

Conform legii, deși faptele au fost săvârșite în urmă cu 4-5 ani, se pedepsesc penal. Conform unui document intrat în posesia FANATIK, o urmăritoare a emisiunii a formulat un denunț către autorități, însoțit de dovezi.

Amintim că în edițiile din și Andrei Negrea a făcut o serie de dezvăluiri, menționând că o rețea infracțională nu îi este deloc străină, dând de înțeles și că substanța interzisă pe care o intermedia este una de mare risc, cocaina.

„Au fost momente când am câștigat bani ușor. Am făcut parte dintr-un mediu în care rezolvam unele persoane să-și procure unele substanțe. Am ajutat cu informații, cu trimiteri. Substanțe interzise, mă refer.

(…) Nu aveam legătura directă. Doar cunoșteam oameni. Eu eram o pistă, persoana de mijloc”, sunt o parte din declarațiile pe care Andrei Negrea le-a făcut în emisiunea Mireasa, afirmând că, din punctul lui de vedere, acțiunile din trecut nu sunt atât de grave.