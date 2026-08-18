Bombă la Steaua! Daniel Oprița și-a dat demisia! Echipa are doar 6 jucători pentru meciul din Cupa României cu Csikszereda și intră cu juniorii

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița (45 de ani) se confruntă în prezent cu o situație disperată la Steaua. Echipa a ajuns deja în subsolul clasamentului din Liga 2 în acest start de sezon. În plus, antrenorul nu are suficienți jucători pentru a se prezenta în condiții cât de cât normale la următoarea partidă, cea din play-off-ul Cupei României contra celor de la Csikszereda.

Daniel Oprița, situație disperată la Steaua înaintea meciului din Cupa României contra lui Csikszereda

În acest context, fostul atacant a ajuns la capătul răbdării după o perioadă lungă în care a insistat să rămână la echipă, în ciuda chestiunii binecunoscute cu dreptul de promovare în SuperLiga, astfel încât a simțit nevoia să tragă un semnal de alarmă după evenimentele petrecute în Ghencea în această vară, când foarte mulți jucători au plecat de la echipă, ajungând la final de contract.

ADVERTISEMENT

„Suntem într-o situație foarte dificilă și să vedem dacă putem ieși din ea. S-a redus bugetul și suntem foarte puțini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Știu că așa e, chiar nu avem cum. Eu am 12 seniori, doi care erau juniori și i-am trecut la seniori, pe Călugărescu și Barbu, dintre care 6-7 sunt accidentați și ar trebui să facă pauză de la antrenamente două săptămâni. Azi am făcut antrenament cu 14 jucători, dintre care 7 juniori, care mâine joacă la tineret. Eu mâine nu fac niciun antrenament pentru că am doar 5 jucători și nu știu dacă pot să fac un 11 cu Csikszereda.

Lumea vorbește că mi-am săpat singur groapa, că nu știu ce. Eu am vrut să ajut, să rămân, nu să las echipa așa. Am crezut că poate mă pot descurca cu ce am. În fiecare an ne-am cârpit, dar acum au plecat cei mai buni jucători. Am sunat toți jucătorii din România. Nimeni nu vrea să vină. Cei care au rămas acum erau mai mult rezerve anul trecut. Ne-am cârpit an de an, dar uite că s-a îmbolnăvit și croitorul. Deci la meciul cu Csikszereda voi băga 6-7 jucători care nu s-au antrenat nicio zi. Nu am nicio schimbare.

ADVERTISEMENT

Adăscăliței a fost să își scoată lichidul de prin genunchi, Albu are și el probleme, pe Chipirliu l-am băgat cu întindere la Bacău, alții au entorse, contuzii, suntem într-o situație foarte grea, iar gazonul este foarte prost. Mai pot apărea și alte accidentări sau să se agraveze cele actuale dacă vor forța. Pe Rotaru am vrut să îl bag la Bacău și are o contuzie la os, nu poate să joace, a făcut și RMN. Cei accidentați vor intra direct la joc, cu injecții, infiltrații. Nu știu nici măcar ce sistem voi juca pentru că nu știu pe cine mă pot baza”, cu ocazia unui interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița și-a dat demisia de la Steaua, dar clubul nu i-a acceptat-o

Cu aceeași ocazie, a dezvăluit chiar că și-a prezentat demisia recent, doar că oficialii clubului nu au acceptat încetarea contractului său: „A venit bugetul foarte târziu și nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele. Bărbulescu a plecat ca să mai economisim puțin. Eu mi-am dat demisia și scris și verbal. Mi-au respins-o. Aștept să mi-o accepte pentru că eu nu țin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aștept să iasă cineva din club și să spună lucrurile astea.

ADVERTISEMENT

Eu am ajuns la limită, sunt stresat, nu știu ce să mai fac, nu pot să dorm. Sunt vinovat că am continuat și știam în ce mă bag, dar am crezut că poate pot să fac ceva. Ulciorul nu merge de multe ori la apă și chiar nu sunt soluții. Sunt jucători care nu trec prin momente bune, dar aș fi vrut să pierdem prin luptă jocurile, nu să meargă pe teren”.

Daniel Oprița, mari probleme chiar și pentru a face un simplu antrenament la Steaua în prezent

Este nevoie chiar ca inclusiv el și colaboratorii săi să intre pe terenul de antrenament pentru ca o ședință de pregătire să se desfășoare în condiții aproape de cele normale: „(n.r. Când a avut ultima dată tot lotul valid) Nu mai știu, nici nu știu dacă i-am avut vreodată pe toți. Am fost 13-14… L-am chemat de acasă pe Mihăescu, care s-a lăsat, ca să putem să ne antrenăm. Intru eu, intră Fane Nofitovici (n.r. antrenorul secund) ca să putem să fim 20. A intrat și Wallace, dar a făcut și el întindere. Bag și câte un portar, intră și antrenorul cu portarii. Doar prin 5 antrenori reușim să facem o ședință de pregătire. Să vedem dacă vom găsi un 11. În acest moment am 6-7 jucători apți pentru meciul din Cupă. Cum pregătesc faze fixe? Dacă se mai accidentează cineva ce fac duminică în campionat?

ADVERTISEMENT

Mi-au spus să încerc să mai aduc trei jucători, dar nu e de ajuns. Ar trebui minim 6 jucători ca să putem să fim cât de cât normali. Le-am spus că în iarnă va fi prea târziu. În bugetul de salarii e băgată și chiria. Dacă aduc un străin pe 3.000 de euro cu ce rămâne după ce își plătește chiria și mâncarea? Ei mi-au spus că sunt alături de mine și să continui. De ce nu spune nimeni din club că mi-am dat demisia? Plătesc eu și staff-ul meu pentru tot. De unde să scot eu acum 3 jucători? Îi am la mine în casă? Ce poți să iei așa pe grabă… Și dacă se mărește bugetul e târziu. Plus că încep meciurile grele. Eu am tras de mult timp un semnal de alarmă”.