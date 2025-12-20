Bombă! Lovitură devastatoare primită de la FIFA de Cristiano Ronaldo și cel mai bogat club din lume

ADVERTISEMENT

Lovitură cruntă pentru Al-Nassr, echipa la care evoluează Cristiano Ronaldo. Clubul saudit a fost sancționat de FIFA cu interdicția de a mai înregistra jucători noi de acum înainte. Măsura intră în vigoare cu doar câteva zile înainte de deschiderea ferestrei de transferuri.

FIFA i-a sancționat drastic pe cei de la Al-Nassr! Saudiții nu mai pot face transferuri

Forul mondial a emis sancțiunea ca urmare a datoriilor restante pe care clubul nu le-ar fi achitat către alte formații, însă nu a detaliat în mod oficial motivele exacte ale restricției. Se pare însă că Al-Nassr trebuie să vireze, în timp util, sume importante către echipe din Premier League și La Liga.

Unul dintre cazurile semnalate în spațiul public implică o datorie neplătită către Leicester City, legată de transferul atacantului nigerian Ahmed Musa, mutare care a avut loc în vara anului 2018. Conform unor relatări neoficiale, neplata unor sume suplimentare datorate clubului englez, în contextul acestui transfer, ar fi determinat decizia FIFA de a bloca înregistrarea de noi jucători pentru Al-Nassr până la achitarea integrală a restanțelor.

Ce se întâmplă acum cu Al-Nassr după măsurile luate de FIFA

Pe lângă această problemă, situația lui Aymeric Laporte a atras atenția ca incident conex. urma să revină la Athletic Club din La Liga în această vară. Inițial, transferul lui Laporte a fost blocat de FIFA din cauza trimiterii tardive a documentelor necesare de către Al-Nassr în sistemul oficial de transferuri, ceea ce a făcut imposibilă validarea mutării înainte de închiderea perioadei de mercato, pe 1 septembrie.

Ulterior, pe 11 septembrie, FIFA a autorizat, în cele din urmă, eliberarea certificatului de transfer internațional, ceea ce i-a permis lui Laporte să semneze oficial cu Athletic Bilbao până în 2028 și să fie înscris legal în La Liga.

Interdicția de transfer pentru va rămâne în vigoare până când clubul va achita toate datoriile recunoscute de FIFA sau de cluburile creditoare, iar momentul exact al ridicării sancțiunii depinde de confirmarea acestor plăți de către forul mondial. Până atunci, clubul saudit nu mai poate transfera fotbaliști.