Bomba lui Dan Șucu: așteaptă demisia lui Gino Iorgulescu! „Rapid îi cere să plece!”. Atac dur la Gigi Becali!

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Dan Șucu a cerut în mod clar demisia lui Gino Iorgulescu pentru o măsură de urgență luată de LPF, care a ajutat-o pe FCSB.
Gabriel Eșanu
11.08.2025 | 11:09
Dan Șucu, mesaj furios oferit prin intermediul FANATIK SUPERLIGA! Acționarul majoritar al Rapidului este nemulțumit de modul în care LPF a modificat regulamentul în regim de urgență, astfel încât FCSB să îl poată folosi pe Malcom Edjouma în SuperLiga.

Dan Șucu, mesaj dur la adresa LPF după ce FCSB profită de o schimbare de urgență a regulamentelor. Patronul Rapidului cere demisia șefului LPF!

Universitatea Craiova și Rapid au fost echipele revoltate că LPF a schimbat regulamentul în timpul competiției, fără ca toți membri să fie consultați. După mesajul dur al lui Rotaru, Dan Șucu vine cu o replică și mai dură, oferită la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Poziția Rapidului în această problemă este clară, fără echivoc. Vorbim despre o situație de o gravitate nemaiîntâlnită! LPF înseamnă patronatul cluburilor profesioniste din România. Liga reprezintă interesele economice a 16 entități egale, nu doar a uneia. Un mediu asociativ! Dl Gino Iorgulescu este angajatul acestui patronat, plătit regește.

Fără nicio consultare, fără niciun telefon dat în prealabil, dl. Iorgulescu a hotărât să schimbe regulile jocului în timpul jocului și să ia o decizie care favorizează un singur membru, intrând în conflict cu ceilalți 15 care formează majoritatea. Asta dovedește că dl. Iorgulescu nu înțelege ce însemnă un patronat, care sunt regulile după care se guvernează, și trebuie să-și dea de urgență DEMISIA! Rapidul îi cere public dlui Iorgulescu să plece de la șefia LPF!

Dan Șucu îi face praf pe Gino Iorgulescu: „Avea obligația să fie echidistant! Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes”

Dl Iorgulescu avea o obligație prioritară în fișa sa: să fie echidistant! De ce, dintr-o dată, această prevedere/ modificare a devenit urgentă?! Legea există de 7 ani, de unde urgența? Pot să înteleg, bineînțeles, până la un punct, că dl. Gigi Becali acționează doar în interesul domniei sale și nu pricepe ce înseamnă un mediu asociativ, nu înțelege că ai niște parteneri cu drepturi egale în acest patronat.

Și știm cu toții că nu se va schimba niciodată, deci nici măcar nu pot să-l acuz foarte tare… Dar să te erijezi într-un cunoscător, într-o Eminență a problemelor juridice mondiale, este deja prea mult. Dl. Gigi Becali a încercat să-și rezolve propriul interes. Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu să se înțeleagă cu dl. Iorgulescu!

În 24 de ore… Foarte grav, fără precedent… Vă dau un exemplu de transparență, și puneți dumneavoastră ghilimelele, apropo de poziția Ligii față de Rapid: mâine (n.r. marți), va fi o ședință unde se discută schimbări de statut. Rapid a cerut de 3 săptămâni respectivele schimbări, pentru a avea un punct de vedere.

Dan Șucu, mesaj direct pentru Gino Iorgulescu: „Să-și asume atunci și demisia!”

Nu am primit nimic nici până astăzi! Cam asta este ideea de egalitate pe care angajatul nostru, dl. Iorgulescu, o are privindu-i pe membrii patronatului. Și spun asta și în calitatea mea de președinte al Confederației Concordia, cel mai mare patronat din România. Domnia sa a spus că-și asumă… Foarte bine, să-și asume atunci și demisia. Este evident că Gino Iorgulescu nu mai poate reprezenta interesele tuturor, în mod egal, la șefia LPF.”

Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
