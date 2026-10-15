„Bomba lui Gudelj a făcut dreptate!”. Reacția presei spaniole după U Craiova – Getafe 1-1

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova o putea învinge pe Getafe, dar partida de pe „Ion Oblemenco” s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Duelul din prima etapă a „fazei Ligii” a fost analizat de presa din Spania, care consideră nedrept rezultatul din Bănie.

Spaniolii, nemulțumiți de remiza făcută de Getafe la Craiova: „Gudelj salvează situația”

Jurnaliștii din Spania sunt de părere că Getafe ar fi trebuit să câștige meciul de pe „Ion Oblemenco”, cu Universitatea Craiova. Oltenii au deschis scorul în minutul 59, prin Al Hamlawi, în timp ce Nemanja Gudelj a egalat în minutul 82. „Gudelj marchează un gol fulgerător în România”, au titrat jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

Nemanja Gudelj a egalat și a stabilit scorul final, în minutul 82 al meciului de pe „Ion Oblemenco”. Sârbul a șutat superb de la 35 de metri, fără să îi dea vreo șansă lui Laurențiu Popescu. În schimb, pentru campioana României a marcat Assad Al Hamlawi, în minutul 59.

„Bomba lui Gudelj a făcut dreptate!”, au titrat jurnaliștii de la Marca. Aceștia au mai scris și că „Getafe a meritat cel puțin un punct la Craiova și a oprit seria de cinci eșecuri consecutive în deplasare”.

ADVERTISEMENT

„Gudelj salvează situația”

Și presa din Catalunia a reacționat după primul meci disputat de și-a încheiat cariera, în noua ediție de Conference League. „Gudelj salvează situația” și „1-1: Getafe smulge un punct în deschiderea Conference League împotriva Universității Craiova”, a fost titlul dat de jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

După 1-1 la Craiova, pe 22 octombrie, Getafe va primi vizita lui Lugano. Va urma apoi duelul de pe teren propriu cu Brighton, programat pe 5 noiembrie, deplasarea cu Iberia Tbilisi din 26 noiembrie și partida de acasă cu Inter Escaldes, din 10 decembrie. Formația lui Jose Bordalas va încheia faza ligii pe 17 decembrie, cu un meci extrem de dificil pe Johan Cruyff Arena, împotriva lui Ajax.

ADVERTISEMENT