Sport

„Bomba lui Gudelj a făcut dreptate!”. Reacția presei spaniole după U Craiova – Getafe 1-1

Cristian Măciucă
15.10.2026 | 22:21
Bomba lui Gudelj a facut dreptate Reactia presei spaniole dupa U Craiova Getafe 11
SPECIAL FANATIK
„Bomba lui Gudelj a făcut dreptate!”. Reacția presei spaniole după U Craiova - Getafe 1-1. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu
Presa din Spania a reacționat după prima etapă a „fazei Ligii” Conference League, acolo unde Getafe a remizat pe terenul Universității Craiova. Partida s-a terminat nedecis, scor 1-1
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova o putea învinge pe Getafe, dar partida de pe „Ion Oblemenco” s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Duelul din prima etapă a „fazei Ligii” a fost analizat de presa din Spania, care consideră nedrept rezultatul din Bănie.

Spaniolii, nemulțumiți de remiza făcută de Getafe la Craiova: „Gudelj salvează situația”

Jurnaliștii din Spania sunt de părere că Getafe ar fi trebuit să câștige meciul de pe „Ion Oblemenco”, cu Universitatea Craiova. Oltenii au deschis scorul în minutul 59, prin Al Hamlawi, în timp ce Nemanja Gudelj a egalat în minutul 82. „Gudelj marchează un gol fulgerător în România”, au titrat jurnaliștii de la as.com. 

ADVERTISEMENT

Nemanja Gudelj a egalat și a stabilit scorul final, U Craiova – Getafe 1-1, în minutul 82 al meciului de pe „Ion Oblemenco”. Sârbul a șutat superb de la 35 de metri, fără să îi dea vreo șansă lui Laurențiu Popescu. În schimb, pentru campioana României a marcat Assad Al Hamlawi, în minutul 59.

„Bomba lui Gudelj a făcut dreptate!”, au titrat jurnaliștii de la Marca. Aceștia au mai scris și că „Getafe a meritat cel puțin un punct la Craiova și a oprit seria de cinci eșecuri consecutive în deplasare”.

ADVERTISEMENT
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei...
Digi24.ro
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi

„Gudelj salvează situația”

Și presa din Catalunia a reacționat după primul meci disputat de Getafe, echipa la care Gică Craioveanu și-a încheiat cariera, în noua ediție de Conference League. „Gudelj salvează situația” și „1-1: Getafe smulge un punct în deschiderea Conference League împotriva Universității Craiova”, a fost titlul dat de jurnaliștii de la Mundo Deportivo. 

ADVERTISEMENT
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Digisport.ro
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”

După 1-1 la Craiova, pe 22 octombrie, Getafe va primi vizita lui Lugano. Va urma apoi duelul de pe teren propriu cu Brighton, programat pe 5 noiembrie, deplasarea cu Iberia Tbilisi din 26 noiembrie și partida de acasă cu Inter Escaldes, din 10 decembrie. Formația lui Jose Bordalas va încheia faza ligii pe 17 decembrie, cu un meci extrem de dificil pe Johan Cruyff Arena, împotriva lui Ajax.

ADVERTISEMENT
  • 79 de meciuri și 1 gol are Nemanja Gudelj pentru naționala Serbiei
  • 2 milioane de euro e cota de piață a mijlocașului în vârstă de 34 de ani
Scene îngrozitoare la Split: derapajul antisemit al ultrașilor croați a fost reeditat după...
Fanatik
Scene îngrozitoare la Split: derapajul antisemit al ultrașilor croați a fost reeditat după 31 de ani. Video
UEFA Conference League, live, etapa 1 din faza grupei. Atalanta – Pafos 1-0....
Fanatik
UEFA Conference League, live, etapa 1 din faza grupei. Atalanta – Pafos 1-0. Echipa lui Vlad Dragomir a rezistat doar un minut!
Assad a scris istorie la Universitatea Craiova după golul cu Getafe! Performanța uriașă...
Fanatik
Assad a scris istorie la Universitatea Craiova după golul cu Getafe! Performanța uriașă cu care l-a egalat pe Geolgău. „Cred că am fost echipa mai bună”
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am...
iamsport.ro
Sorin Cârțu, conflict direct cu fostul fotbalist al echipei lui Adrian Mititelu: 'I-am dat o palmă și ne-am înjurat! Jandarmii s-au băgat între noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!