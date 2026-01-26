Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, fostul președinte al LPF, a venit cu o adevărată bombă la o zi după ce FCSB „Oracolul din Bălcești” anunță că Gigi Becali trebuie să facă o schimbare de urgență și îl propune pe Adi Mutu pe banca campioanei.

Mitică Dragomir îl vede pe Adi Mutu viitorul antrenor la FCSB!

iar Mitică Dragomir este de părere că singurul antrenor care mai poate salva sezonul pentru roș-albaștri este chiar Adrian Mutu, tehnician liber de contract în acest moment.

„Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.

Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a declarat Mitică Dragomir în emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

Adi Mutu, succesorul lui Elias Charalambous la FCSB!? Ce a declarat Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj

Adrian Mutu ar putea fi o soluție pentru FCSB. Antrenorul este liber de contract în acest moment, iar Gigi Becali ar putea să îl ia în calcul drept înlocuitor pentru Elias Charalambous, mai ales că omul de afaceri a declarat, în premieră după meciul cu CFR Cluj, că se gândește să facă o schimbare pe banca tehnică, întrucât echipa nu mai merge.

„O să vedem la vară ce facem. Probabil nu se face antrenament de posesie. La vară, e normal să vedem cum stăm”, a declarat Gigi Becali la scurt timp după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la CFR Cluj, la