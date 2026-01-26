Sport

Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv

Mitică Dragomir, anunț uriaș! Fostul președinte LPF crede că Adrian Mutu va fi noul antrenor de la FCSB. „Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui”.
Alex Bodnariu
26.01.2026 | 12:53
Bomba lui Mitica Dragomir Adi Mutu la FCSB Exclusiv
breaking news
Mitică Dragomir îl vede pe Adi Mutu viitorul antrenor la FCSB!
ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir, fostul președinte al LPF, a venit cu o adevărată bombă la o zi după ce FCSB a fost învinsă de CFR Cluj în SuperLiga României. „Oracolul din Bălcești” anunță că Gigi Becali trebuie să facă o schimbare de urgență și îl propune pe Adi Mutu pe banca campioanei.

Mitică Dragomir îl vede pe Adi Mutu viitorul antrenor la FCSB!

Șansele ca FCSB să mai prindă playofful în SuperLiga României sunt minime, iar Mitică Dragomir este de părere că singurul antrenor care mai poate salva sezonul pentru roș-albaștri este chiar Adrian Mutu, tehnician liber de contract în acest moment.

ADVERTISEMENT

„Trebuie, Gigi. Eu pe Mutu l-aș duce antrenor la FCSB, până la vară. Mutu! Mutu este un internațional. Știe să facă, să strângă jucătorii în jurul lui. Șumudică are contract. Să-i dea afară pe aia.

Să îi țină dacă nu, dar să fie Mutu acolo. Are valoare extraordinară. A fost fotbalist mare. Pe Mutu l-aș aduce, bineînțeles, până în vară. Îi dai bani ca să intre în playoff. Dacă intră în playoff, să dea șampanie la toată lumea. Frică! Toată apărarea FCSB-ului era una bună… Doar Crețu mai joacă și are 37 de ani. Restul, praf”, a declarat Mitică Dragomir în emisiunea „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Digi24.ro
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea

Adi Mutu, succesorul lui Elias Charalambous la FCSB!? Ce a declarat Gigi Becali după înfrângerea cu CFR Cluj

Adrian Mutu ar putea fi o soluție pentru FCSB. Antrenorul este liber de contract în acest moment, iar Gigi Becali ar putea să îl ia în calcul drept înlocuitor pentru Elias Charalambous, mai ales că omul de afaceri a declarat, în premieră după meciul cu CFR Cluj, că se gândește să facă o schimbare pe banca tehnică, întrucât echipa nu mai merge.

ADVERTISEMENT
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la...
Digisport.ro
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării

„O să vedem la vară ce facem. Probabil nu se face antrenament de posesie. La vară, e normal să vedem cum stăm”, a declarat Gigi Becali la scurt timp după înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la CFR Cluj, la Digi Sport.

Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi...
Fanatik
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”....
Fanatik
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Cine a venit cu ideea horei ironice a șefilor de la CFR, pe...
Fanatik
Cine a venit cu ideea horei ironice a șefilor de la CFR, pe Arena Națională, la golul 4 cu FCSB. „A fost o mică aroganță”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist...
iamsport.ro
Cum a ajuns fiica lui Nicolae Ceaușescu să locuiască în apartamentul unui fotbalist de la Steaua: 'Nu mai avea nimic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!