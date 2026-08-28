Sport

Bombă! Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj! E campion european cu Spania. Exclusiv

CFR Cluj dă lovitura și transferă definitiv un fotbalist crescut de Real Madrid. Este campion european cu Spania. Marian Copilu, cel care a intermediat mutarea.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
28.08.2026 | 18:29
Bomba Marian Copilu transfer de la Real Madrid la CFR Cluj E campion european cu Spania Exclusiv
breaking news
Lovitură uriașă dată de CFR Cluj! Transfer direct de la Real Madrid
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CFR Cluj dă o adevărată lovitură pe piața transferurilor într-un moment extrem de complicat pentru club. Problemele financiare au lovit puternic formația din Gruia, însă ardelenii continuă să își întărească lotul și aduc un fotbalist direct de la Real Madrid.

Lovitură uriașă dată de CFR Cluj! Transfer direct de la Real Madrid

FANATIK a aflat în exclusivitate că Cristian Perea va fi noul jucător al CFR-ului. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani pleacă de la Real Madrid și vine în Gruia, după nouă ani petrecuți în academia gigantului de pe Santiago Bernabeu. Marian Copilu a fost cel care a intermediat mutarea.

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Din informațiile FANATIK, Real Madrid nu renunță complet la Perea. Cele două cluburi vor împărți în mod egal procentele dintr-un eventual transfer viitor. CFR va avea 50%, iar celelalte 50 de procente vor rămâne la Real Madrid. Astfel, dacă spaniolul va reuși să se facă remarcat în Superliga și va primi oferte, atunci, ardelenii se vor mulțumi cu doar jumătate din sumă.

Cine este Cristian Perea. Nouă ani petrecuți la Real Madrid

Cristian David Perea Cajiao s-a născut pe 17 august 2005, la Lleida, în Spania. Are și cetățenie columbiană. Joacă în principal ca mijlocaș defensiv, dar poate fi folosit și în centrul apărării sau ca mijlocaș central. A făcut primii pași în fotbal la Almeria, iar apoi a petrecut șapte ani la UDC Pavia. în 2017 Real Madrid l-a remarcat și l-a adus în „La Fabrica”, celebra academie a clubului.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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